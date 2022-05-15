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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حضور متميز لـ بنتلي في جائزة السعودية الكبرى 2022.. صور

صدى البلد

تألقت بنتلي السعودية للعام الثاني على التوالي، وسجلت حضوراً مميزاً على الحلبة ضمن منافسات سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في جدة، الذي يعتبر أحد أهم الفعاليات على التقويم العالمي لسباقات السيارات، والتي اختتمت منافساته يوم الأحد.

 

كانت بنتلي قد ظهرت للمرة الأولى في قطاع السيارات الخارقة على حلبة كورنيش جدة في عام 2021، وتم توجيه الدعوة لها مجدداً للمشاركة والعودة للسباق مرة أخرى في عام 2022 مما يعكس العلاقة والمكان القودية التي حصلت عليها الشركة البريطانية في السعودية وبصفة خاصة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

 

شاركت بنتلي للمرة الثانية  في سباق الجائزة الكبرى في المملكة العربية السعودية ، حيث مثلت بنتلي السعودية سيارتين بنتايجا وسيارتين كونتينيتال GT لتكون المسؤولة عن المراقبة والإشراف على جلسات التدريب وجلسات التأهيل والسباق نفسه لغير سيارات الفورمولا1، وتعزز عودة بنتلي إلى سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في جدة جدول الأحداث الرياضية التي تشارك فيها العلامة التجارية الفاخرة في المملكة العربية السعودية خلال عام 2022.

 

تعتبر سباقات السيارات من أهم ركائز علامة بنتلي التجارية التي كرسها مؤسس الشركة، والتر أوين بنتلي، فقد كان أكثر من مجرد مهندس واشتهر بشغفه الكبير بسباقات السيارات، وهذا ما أكده بمقولته: "إن سياستنا في سباقات السيارات جزءٌ أساسي من شركة بنتلي موتورز".

 

يذكر أن سيارات بنتلي اكتسبت شهرة واسعة على حلبات السباق، حيث أعادت مدينة لومان في عام 2019 تسمية أحد شوارعها احتفالاً بالذكرى المئوية لشركة Bentley، وذلك تكريماً لـ "Bentley Boys" الذين فازوا بسباق لومان لمدة 24 ساعة لخمسة أعوام بين عامي 1924 و1930.

بنتلي السعودية الجائزة الكبرى السيارات بنتايجا كونتينيتال GT Bentley

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