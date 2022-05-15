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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد .. الآلاف يتظاهرون ضد الإجهاض في كرواتيا

صدى البلد

 عرضت فضائية “يورونيوز” مقطع فيديو يرصد لقطات لـ الآلاف يتظاهرون ضد الإجهاض في كرواتيا .. فما القصة ؟

و شارك آلاف الأشخاص في مسيرة ضد الإجهاض في، بعد يومين من تعبئة في جميع أنحاء كرواتيا لدعم امرأة كافحت للحصول على إذن بالإجهاض بسبب مرض جنينها. 

وحمل متظاهرون خلال "مسيرة من أجل الحياة" تنظم دوريًا منذ بضع سنوات في البلد العضو في الاتحاد الأوروبي، لافتات كُتب عليها "الأرواح التي لم تلد بعد مهمة أيضًا".
 في كرواتيا، يحث المحافظون، بدعم من الكنيسة الكاثوليكية، الحكومة على تقييد الحق في الإجهاض المسموح به حتى الأسبوع العاشر من الحمل. بعد هذه الفترة، يُجرى في حال تعرض صحة الحامل أو الجنين للخطر أو في حالة الاغتصاب أو سفاح القربى.
يشكل الكاثوليك 90 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم حوالى 3,9 مليون نسمة.
 هزت قضية ميريلا كافاغدا (39 سنة) الرأي العام في البلاد مؤخراً. كانت في الشهر السادس من الحمل عندما شخص الأطباء إصابة جنينها بورم في المخ في أبريل.
 رفضت أربعة مستشفيات في زغرب طلبها بالإجهاض، ولكن بعد الضغط، أعطت اللجنة الطبية موافقتها أخيرًا الأربعاء لإجراء العملية.
 

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