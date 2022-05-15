تجلب لك الحظ .. اختار الألوان علي حسب برجك

تلعب الألوان دورًا مهمًا في التأثير على الحالة المزاجية والطبيعة لكل برج .

ويعتبر البعض محظوظًا من خلال الألوان لكل برج وفقا لتقرير Indian express

برج الحمل

لون الحظ بالنسبة لك هو الأحمر لأنك يحكمك المريخ وعلامة النار.

هذا اللون هو رمز للتنقل والطاقة والنقاء ، وهو شيء يحتاجه كل برج الحمل كمعززات.

الثور



تحتاج علامة البروج العنيدة ، التي يحكمها كوكب الزهرة ، إلى الكثير من اللون الأخضر في الحياة لأنها ترابية وتهدئ من وجود برج الثور .

الجوزاء



تتطلب الطبيعة المزدوجة للجوزاء الكثير من الإيجابية.

، لذلك بالنسبة لهم ، سيكون اللون الأصفر والقليل من الأخضر هو الأفضل هذه ألوان مبهجة لأنها مشرقة ومنعشة.

السرطان

قد تكون الالوان الناعمة هي المناسبة للسرطان مثل درجات اللون الأبيض والفضي والقشدي والرمادي هي ما يحتاجون إليه لأنها تؤثر على الجانب الأنثوي فيها.

برج الأسد

تُعرف هذه العلامة بالنظام القلبي لعلامات الأبراج. يجب أن يختاروا اللون الذهبي أو الأرجواني أو البرتقالي المحترق لأن هذه هي الألوان التي تجلب الإيجابية .

برج العذراء

تتميز علامة البروج هذه بالطبيعة المزدوجة للأرض ومع كون كوكبها الحاكم هو عطارد ، فإن الألوان الميمونة بالنسبة لهم هي الأزرق والأخضر ودرجات اللون الأبيض والأصفر.

الميزان

يحكمه كوكب الزهرة واللون المحظوظ بالنسبة لهم سيكون أزرق أو أخضر بحري مما يزيد من روعة شخصيتهم.

برج العقرب

يحكم كوكب برجك والألوان الميمونة بالنسبة لك هي ألوان بنية ترابية وأحيانًا بيضاء.

يُقال أيضًا أن القليل من اللون البرتقالي مفيد لعلامة الابراج الخاصة بك.

القوس

يجب أن تختار علامة البروج هذه اللون البرتقالي والأصفر الداكن لأن كوكبهم الحاكم هو كوكب المشتري بصرف النظر عن هذا ، يمكنهم أيضًا الاستثمار في الأخضر.

الجدي

يحكم زحل علامة البروج هذه وهي علامة ترابية. ستكون درجات اللون الكاكي والقليل من اللون الأرجواني محظوظين دائمًا بالنسبة لهم. إذا أرادوا ، يمكنهم شراء بعض الأسود أيضًا ، حيث تبرز هذه الألوان شخصيتهم .

برج الدلو

يحكمه زحل وستحصل قوى علامة البروج هذه على دفعة إذا تعاملت مع اللون الأزرق الفاتح ودرجات اللون الأرجواني.

الألوان الزاهية بما في ذلك الأبيض جيدة أيضًا بالنسبة لهم.

برج الحوت

يحكم كوكب المشتري على البرج ، كما أن درجات اللونين الأصفر والبرتقالي كانت محظوظة بالنسبة لهم يمكنهم أيضًا الاستثمار في اللون الوردي.