أسعار الدواجن و البيض اليوم الأحد 15-5-2022

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الأحد الموافق 15 مايو 2022، داخل المزارع.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد

وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 34 و 35 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 31 و32 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 42 و43 جنيها للكيلو.



أسعار البيض اليوم الأحد15 -5-2022



وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 51 و 52.50 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 54 و55.50 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي بين 56 و 57 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم



وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 8.25 و 8.50 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 5.75 و 6 جنيهات، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه .