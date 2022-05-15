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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن و البيض اليوم الأحد 15-5-2022

أسعار الدواجن و البيض
أسعار الدواجن و البيض اليوم الأحد 15-5-2022

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الأحد الموافق 15 مايو 2022، داخل المزارع.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد

وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 34 و 35 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 31 و32 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 42 و43 جنيها للكيلو.

تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 14مايو 2022.. البيضاء بـ 31 جنيها

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 13 مايو 2022


أسعار البيض اليوم الأحد15 -5-2022


وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 51 و 52.50 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 54 و55.50 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي بين 56 و 57 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم


وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 8.25 و 8.50 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 5.75 و 6 جنيهات، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه .

 

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