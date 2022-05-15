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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ينافس أجهزة أمازون وRoku.. آبل تخطط لإطلاق جهاز جديد طال انتظاره

جهاز Apple TV
جهاز Apple TV

تستعد شركة آبل، لإطلاق جهاز Apple TV الذي ينافس أجهزة أمازون وRoku إلى السوق بحلول نهاية العام الجاري 2022.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، أشار المحلل "مينج تشي كو" في تغريدة عبر حسابه الرسمي، إلى أن شركة آبل ستطلق جهاز Apple TV جديدا "يعمل على تحسين هيكل التكلفة" في النصف الثاني من عام 2022.

 

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آبل تنافس أجهزة أمازون وRoku بجهاز جديد منخفض التكلفة

وفي الوقت الحالي، تبيع شركة آبل نموذجين من جهاز Apple TV، النموذج الأول يدعي Apple TV 4K، ويأتي التلفاز بسعة 32 جيجابايت و64 جيجابايت، ويباع بسعر 179 دولارا و199 دولارا على التوالي (أي ما يعادل 3600 جنيه مصري).

وبنفس الفئة، لا يوجد جهاز بث لديه نفس الدعم لمجموعة كبيرة من معايير وتنسيقات المسرح المنزلي التي يقدمها جهاز Apple TV 4K، ويتم الإشادة به بشكل خاص لقدراته في مجال بيانات تعريف العرض الموسعة EDID، مقارنة  بتشكيلة Shield من شركة إنفيديا.

وقد تحاول الأجهزة التي تدعم بيانات تعريف العرض الموسعة EDID السيئة،  تشغيل محتوى HDR عندما يتعذر على التلفاز دعمه، كما أن جهاز التلفاز غير قادر على دعم HDR وتحرمك من النطاق الديناميكي.

ويمكن أن تكون أمازون وRoku والكثير من أجهزة البث مختلفة في هذا المجال، حيث إنها تعطي التلفاز أفضل إشارة جودة يمكنه التعامل معها من أي مصدر بث معين.

وفي حين أن جهاز آبل Apple TV HD، الأكثر ملاءمة للميزانية، يشترك في نفس التعامل مع بيانات العرض EDID، إلا أنه يفتقر إلى العديد من الأمور الأخرى التي تجعل من Apple TV 4K أمرا ضروريا للمهتمين بالمسرح المنزلي، ويدعم هذا النموذج دقة تصل إلى 1080 بكسل فقط، وبسعر 149 دولارا (أي ما يعادل 2700 جنيه مصري).

وعملت شركة آبل مع مزودي أجهزة فك التشفير الأخرى، وصانعي التلفاز للحصول على خدماتها عبر أجهزتهم، بما في ذلك Apple Fitness وApple TV Plus، ولكن قد لا تكون هذه الخطوة كافية للتنافس مع أجهزة أمازون وRoku، اللذان يحتوي كل منهما على أجهزة فك التشفير بسعر أقل من 50 دولارا، ولديها معظم إمكانيات Apple TV HD بسعر 149 دولارا.

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