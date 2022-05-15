قرار جمهوري بنقل رئيس بمحكمة استئناف طنطا إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين

نشرت الجريدة الرسمية، قرار ئيس الجمهورية رقم 186 لسنة ۲۰۲۲.

وجاء نصه: بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۲؛ وعلى الحكم الصادر من مجلس تأدیب وصلاحية القضاة في طلب الصلاحية رقم 1 لسنة ۲۰۲۰ المقيد برقم 10 لسنة 14 ق صلاحية بجلسته المعقودة في ۲۰۲۰/۵/۳۰؛ وعلى الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم 14 لسنة ۲۰۲۰ بجلسة ۲۰۲۲/۲/۲۷.

وبناء على ما عرضه وزير العدل؛ قرر:

المادة الأولى:

ينقل القاضي محمد علي عبد القادر الحمادي - الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفته الحالية.