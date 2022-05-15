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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار جمهوري بنقل رئيس بمحكمة استئناف طنطا إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار ئيس الجمهورية رقم 186 لسنة ۲۰۲۲.

 

وجاء نصه: بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۲؛ وعلى الحكم الصادر من مجلس تأدیب وصلاحية القضاة في طلب الصلاحية رقم 1 لسنة ۲۰۲۰ المقيد برقم 10 لسنة 14 ق صلاحية بجلسته المعقودة في ۲۰۲۰/۵/۳۰؛ وعلى الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم 14 لسنة ۲۰۲۰ بجلسة ۲۰۲۲/۲/۲۷.

 

وبناء على ما عرضه وزير العدل؛ قرر:

 

المادة الأولى:

ينقل القاضي محمد علي عبد القادر الحمادي - الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفته الحالية.

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