جماهير الأهلي تتحدى الـ كاف: هناخد دوري الأبطال رغم كل التحديات والمؤامرات

سادت حالة من الغضب بين جماهير النادي الأهلي بعد إعلان كاف إقامة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا في المغرب وسيواجه الأهلي الوداد المغربي .

وقامت عدسة صدى البلد باستطلاع أراء الجماهير حول هذا القرار .



و قال مصطفى إن الاتحاد الأفريقي متعمد يقف أمام الأهلي و لكن الأهلي لا ينظر لتلك المؤامرات ويكمل طريقة ليصل لهدفه وتابع : هناخد البطولة رغم كل التحديات



وأكد أشرف أن الأهلي يواجه الوداد والاتحاد الأفريقي في ذات الوقت و لكن الاهلي سيفوز كالعادة

وأضاف محمد: طبيعي جدا اللي بيحصل مع الأهلي لكن لاعبو الاهلي هم من سيحددوا انتصار الاتحاد الأفريقي ام انتصار الأهلي في ارض اللقاء