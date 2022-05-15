مطروح .. الكشف على 7476 حيوان وطائر فى القافلة الطبية

قافلة طبية بمدينة برانى

انطلقت اليوم الأحد أعمال القافلة البيطرية بمدينة برانى التى ينظمها المركز القومى للبحوث فى الفترة من 14 وحتى 20 مايو الجاري بعنوان قوافل بيطرية لخدمة المجتمع المدني وتنمية الثروة الحيوانية.



حيث تم تقديم الخدمات البيطرية والعلاج بإجمالى ٣٢٧٦ حيوان منها الكشف على ١٤٢٥ أغنام و ١٨٥٠ من الماعز كما تم الكشف وتقديم العلاج ل ٤١٥٠ من الدواجن بالمركز منها ٣١٥٠ طيور و٩٧٠ من الحمام و ٣٠ أرنب.

وأكد محافظ مطروح استمرار تقديم كافة أوجه لأعمال القافلة مع تذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات ، لاستكمال فعاليات وأنشطة القافلة بمدن ومراكز المحافظة المستهدفة.

ومن الجدير بالذكر أن تلك القافلة تأتى فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين المركز القومى للبحوث ومحافظة مطروح لتحقيق أقصى استفادة للمربين والحفاظ على الثروة الحيوانية ويستمر برنامج عمل القافلة بالمحافظة حتى ٢٠مايو الجارى لتشخيص وعلاج أمراض حيوانات المزرعة والطيور وصرف العلاج بالمجان بالإضافة إلى عمل سونار لتشخيص الأمراض التناسلية والمعدية بجانب إجراء بعض العمليات الجراحية البسيطة كما تشمل فعاليات القافلة تنفيذ دورات تدريبية للأطباء البيطرين على أحدث تقنيات التشخيص الحديثة وتنفيذ دورات إرشادية للمربين لتوعيتهم بطرق تجنب الإصابة بالأمراض وكيفية مواجهة الاوبئة والسيطرة عليها وذلك بعدد من مدن ومراكز المحافظة والذى بدأ اليوم 15 مايو بمدينة برانى بتنظيم مناظرة للحالات المرضية والعلاج وتدريب عملى للأطباء بمدينة برانى وتنفيذ محاضرات تعليمية وتشخيصية حول علاج أمراض الحمى القلاعية والجلد العقدي وتشخيص طفيليات الدم .

تستمر أعمال القافلة بمدينة النجيلة يوم 17 مايو ومدينة رأس الحكمة يوم 18 مايو وتختتم أعمال القافلة بمدينة مرسى مطروح يوم 19 مايو بعقد محاضرة تثقيفية للمربين عن تربية الدواجن وتعريفهم على طرق السيطرة على أمراض الدواجن .