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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الشاي أبرزها .. كلمات لا ينطقها أفراد العائلة المالكة البريطانية

صدى البلد

العائلات الملكية في كل دولة لها بعض العادات و التقاليد التي تسير عليها و من خلالها، و يعتبر القصر الملكي في بريطانيا من أبرز القصور التي مازالت تحتفظ بعاداتها و تقاليدها و تسعى لتوريث تلك العادات للأجيال الجديدة في القصر . 


وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن خبيرة علم الانثروبولوجي قامت بنشر مجموعة من الكلمات لا تنطق في القصر البريطاني في باكنجهام و نطقها من الأشياء التي تثير غضب الأسرة الحاكمة ، و في السطور التالية سنعرض أبرز تلك الكلمات . 

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- Perfume 
من الكلمات الغير مستحب نطقها داخل القصر الملكي في باكنجهام، لأنها من الكلمات فرنسية الأصل و يفضل في القصر نطق الكلمات انجليزية الأصل و يمكن استبدالها بكلمة "nice"  ,  و هي تشير إلى نفس المعنى و هو عطرك جميل . 
-Pardon 
هي كلمة فرنسية و تعني كلمة " عذرا أو المعذرة" باللغة العربية، و لكنها من الكلمات التي لا تنطق في القصر الملكي، و يبدلها الأمير وليام في الكثير من الأحيان بكلمة "what" ، أو " ماذا". 
-الشاي
حينما يرغب أحد أفراد العائلة الملكية في بريطانيا دعوة اي شخص لتناول الشاي، لا يطلب منه الحضور لتناول الشاي، فيقوم بدعوته لتناول العشاء و لكن لا يطلب منه الحضور لتناول الشاي . 
 

العائلات الملكية القصر الملكي بريطانيا العادات التقاليد علم الانثروبولوجي

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