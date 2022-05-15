الشاي أبرزها .. كلمات لا ينطقها أفراد العائلة المالكة البريطانية

العائلات الملكية في كل دولة لها بعض العادات و التقاليد التي تسير عليها و من خلالها، و يعتبر القصر الملكي في بريطانيا من أبرز القصور التي مازالت تحتفظ بعاداتها و تقاليدها و تسعى لتوريث تلك العادات للأجيال الجديدة في القصر .



وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن خبيرة علم الانثروبولوجي قامت بنشر مجموعة من الكلمات لا تنطق في القصر البريطاني في باكنجهام و نطقها من الأشياء التي تثير غضب الأسرة الحاكمة ، و في السطور التالية سنعرض أبرز تلك الكلمات .



- Perfume

من الكلمات الغير مستحب نطقها داخل القصر الملكي في باكنجهام، لأنها من الكلمات فرنسية الأصل و يفضل في القصر نطق الكلمات انجليزية الأصل و يمكن استبدالها بكلمة "nice" , و هي تشير إلى نفس المعنى و هو عطرك جميل .

-Pardon

هي كلمة فرنسية و تعني كلمة " عذرا أو المعذرة" باللغة العربية، و لكنها من الكلمات التي لا تنطق في القصر الملكي، و يبدلها الأمير وليام في الكثير من الأحيان بكلمة "what" ، أو " ماذا".

-الشاي

حينما يرغب أحد أفراد العائلة الملكية في بريطانيا دعوة اي شخص لتناول الشاي، لا يطلب منه الحضور لتناول الشاي، فيقوم بدعوته لتناول العشاء و لكن لا يطلب منه الحضور لتناول الشاي .

