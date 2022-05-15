معاكسة هاتفية وراء الجريمة..ضبط قاتل شاب والقاء جثته فى الشارع بقنا

تمكنت أجهزة الأمن بقنا ، خلال ساعات معدودة، من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة شاب بجوار مركز شاب قرية تابعة لمركز قنا .

و تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم احمد. ح ، بعد كشف هويته و الأسباب التى دفعته إلى ارتكاب الجريمة، و جارى تسليمه إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

و تبين من المعلومات الأولية، أن معاكسة هاتفية وراء ارتكاب المتهم للجريمة و إطلاق النيران على المجنى عليه و تركه جثة هامدة بجوار مركز شباب القرية التابعة لمركز قنا .

كان اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، قد تلقى بلاغاً من النجدة بالعثور على جثة بجوار مركز شباب قرية بمركز قنا ، وتبين من التحريات الأولية، أن الجثة لـ مصطفى كمال بدوى ٣٤ عاماً .

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.