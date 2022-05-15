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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

معاكسة هاتفية وراء الجريمة..ضبط قاتل شاب والقاء جثته فى الشارع بقنا

ضبط متهم ارشيفيه
ضبط متهم ارشيفيه

تمكنت أجهزة الأمن بقنا ، خلال ساعات معدودة، من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة شاب بجوار مركز شاب قرية تابعة لمركز قنا .

 

و تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم احمد. ح ، بعد كشف هويته و الأسباب التى دفعته إلى ارتكاب الجريمة، و جارى تسليمه إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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و تبين من المعلومات الأولية، أن معاكسة هاتفية وراء ارتكاب المتهم للجريمة و إطلاق النيران على المجنى عليه و تركه جثة هامدة بجوار مركز شباب القرية التابعة لمركز قنا .

 

كان اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، قد تلقى بلاغاً من النجدة بالعثور على جثة بجوار مركز شباب قرية بمركز قنا ، وتبين من التحريات الأولية، أن الجثة لـ مصطفى كمال بدوى ٣٤ عاماً .

 

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

قنا معاكسة هاتفية مركز شباب طلقات نارية مركز قنا مستشفى قنا العام

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