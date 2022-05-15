عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دورة تدريبية لموظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمعهد الدراسات الدبلوماسية

صدى البلد

افتتح معهد الدراسات الدبلوماسية، اليوم الأحد، دورة تدريبية لمجموعة من موظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مجال بناء المهارات الدبلوماسية والتعريف بأهم القضايا السياسية والاقتصادية ذات الأولوية على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث شارك في جلستها الافتتاحية كل من السفير محمد أبو الخير مساعد وزير الخارجية ومندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، والسفير وليد حجاج مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، والسفير عبد الله سرور الجرمان الأمين العام المساعد للجامعة للشئون الإدارية والمالية.

 

وبدأت أعمال الدورة، والتي تمتد لمدة أسبوعين، بمقر المعهد الدبلوماسي بمشاركة عشرة من الكوادر الدبلوماسية من المُعينين حديثاً بالأمانة العامة للجامعة؛ وتُعد الأولى من نوعها التي يُنظمها المعهد للموظفين الجدد بالأمانة العامة.

 

وترتكز الدورة على تدريب المشاركين على مهارات وقواعد البروتوكول، والتفاوض والصياغة، والتحليل الدبلوماسي والسياسي، وإدارة الأزمات، إلى جانب التعريف بمُجمل القضايا والتحديات المطروحة على الأجندة الدولية فضلاً عن تلك التي تمثل أولوية للمنطقة العربية ولمنظومة العمل العربي المشترك، وذلك في إطار علاقات التعاون الممتدة والأصيلة التي تجمع بين وزارة الخارجية والجامعة وأمانتها العامة.

جامعة الدول العربية معهد الدراسات الدبلوماسية مساعد وزير الخارجية وزارة الخارجية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية منظومة العمل العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فبركة أم لعنة قادمة.. القصة الكاملة لـ "غفوة" أبو الهول

بعد هدية السيتي .. سيناريوهان لـ تتويج صلاح مع ليفربول بالدوري الإنجليزي

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

المنافسة تشتعل.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي

نحلة تقتل شابا بالغربية.. فيها سم قاتل وتهاجم الإنسان في 3 حالات

أبو الهول ..هل أغمض الحارس الأمين عينيه حقا؟ القصة الكاملة "فيديوجراف"

ورطة الأهلي قبل نهائي أفريقيا.. استدعاء معلول وديانج وميكيسوني لـ منتخبات بلادهم

التموين: مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لصاحب بطاقة التموين حتى 30 يونيو

موضوعات متعلقة

شكري: زيارة البعثة الأمريكية في إطار التحرك المشترك لتعزيز العلاقات بين البلدين

شكري يشارك في حدث نظمه مكتب مبعوث واشنطن للمناخ وغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة

الجروان يهنئ الشيخ محمد بن زايد لتوليه رئاسة الإمارات

مصر وناميبيا تتفقان على توسيع آفاق التعاون بمجالات التعليم والفنون والثقافة

السفارة المصرية بالجزائر: تذاكر مباراة الأهلي ووفاق سطيف مجانية للراغبين في الحضور

بحضور محمود محيي الدين.. وزير الخارجية يلتقي سفراء المجموعة العربية بكوبنهاجن| صور

شكري يلتقي وزيري البيئة لرواندا وبوليفيا على هامش الاجتماع الوزاري للمناخ.. صور

مباحثات مصرية جزائرية حول سبل تدعيم علاقات التعاون الثنائي في مجالات النقل

ترشيحاتنا

اليمن: محاولة اغتيال قائد العمليات المشتركة عملا إرهابيا لن يوقف مسيرة التحول

دعاء للمريض من 15 كلمة للشفاء العاجل.. ردده في هذه الأوقات

أتليتكو مدريد يعلن رحيل سواريز نهاية الموسم الحالي

تركيا تعترض طريق السويد وفنلندا للانضمام لـ الناتو..ورد فعل روسيا وأمريكا

بعد هدية السيتي .. سيناريوهان لـ تتويج صلاح مع ليفربول بالدوري الإنجليزي

صيغة الصلاة على النبي للرزق وقضاء الحوائج .. كررها الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاستعدادات النهائية لاستقبال ضيوف مهرجان كان قبل يومين من حفل الافتتاح.. صور

بحمامات سباحة وملاعب.. مدينة كاملة تحت الأرض للاحتماء من النووي في فنلندا|فيديو

شهود عيان يروون لحظات رعب عاشاها الأمريكيون في المجمع التجاري.. متطرف يقتل بدمٍ بارد 10 أشخاص بدوافع عرقية عنصرية.. واشنطن لم تتخلص من أمراضها القديمة والحادث خير دليل

المنطقة الغربية العسكرية تستقبل زيارة للأطفال من المدن والقرى الحدودية بنطاقها

فيديو

أزمة سد النهضة وحقيقة نقص مخزون القمح.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم

قمر الدم.. ظاهرة فلكية مذهلة يشاهدها سكان كوكب الأرض غدا.. فيديوجراف

مصير الجرعة الرابعة من لقاح كورونا.. تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

ليفربول يحتفي بـ مؤمن زكريا بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ