دورة تدريبية لموظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمعهد الدراسات الدبلوماسية

افتتح معهد الدراسات الدبلوماسية، اليوم الأحد، دورة تدريبية لمجموعة من موظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مجال بناء المهارات الدبلوماسية والتعريف بأهم القضايا السياسية والاقتصادية ذات الأولوية على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث شارك في جلستها الافتتاحية كل من السفير محمد أبو الخير مساعد وزير الخارجية ومندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، والسفير وليد حجاج مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، والسفير عبد الله سرور الجرمان الأمين العام المساعد للجامعة للشئون الإدارية والمالية.

وبدأت أعمال الدورة، والتي تمتد لمدة أسبوعين، بمقر المعهد الدبلوماسي بمشاركة عشرة من الكوادر الدبلوماسية من المُعينين حديثاً بالأمانة العامة للجامعة؛ وتُعد الأولى من نوعها التي يُنظمها المعهد للموظفين الجدد بالأمانة العامة.

وترتكز الدورة على تدريب المشاركين على مهارات وقواعد البروتوكول، والتفاوض والصياغة، والتحليل الدبلوماسي والسياسي، وإدارة الأزمات، إلى جانب التعريف بمُجمل القضايا والتحديات المطروحة على الأجندة الدولية فضلاً عن تلك التي تمثل أولوية للمنطقة العربية ولمنظومة العمل العربي المشترك، وذلك في إطار علاقات التعاون الممتدة والأصيلة التي تجمع بين وزارة الخارجية والجامعة وأمانتها العامة.