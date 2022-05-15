لحصوله على الدكتوراه.. رئيس جهاز سوهاج الجديدة يكرم المهندس محمود عبد الرحيم

كرم المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة والمشرف على مدينة أخميم الجديدة ، المهندس محمود عبد الرحيم، مسؤول إدارة التنفيذ بالجهاز لحصوله على درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية شعبة الإنشاءات كلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة .

كما هنأ العاملون بالجهاز المهندس محمود عبد الرحيم متمنين له دوام التوفيق والنجاح .

وأكد "هارب" أن جهاز إسكان سوهاج يؤمن بأهمية الشباب في بناء الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن دعمه للشباب وطبق ذلك قولا وفعلا.

بدوره، تقدم المهندس محمود عبد الرحيم بالشكر لرئيس الجهاز والعاملين به.