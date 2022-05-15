وزير البترول ينعى صلاح منتصر: كان متابعا جيدا لشئون الثروة المعدنية

نعى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الكاتب الصحفي صلاح منتصر، الذى وافته المنية اليوم، قائلا إن الراحل الكريم كان من الرعيل الأول لمحررى الشئون البترولية وأحد ناشرى وداعمى نشر الثقافة البترولية.

وأضاف: كان الكاتب الكريم صاحب قلم مضئ وكلمات مؤثرة، وعلم أجيالاً كثيرة بمهنية واحتراف، وكان متابعاً جيداً لشؤون البترول والغاز الطبيعى والثروة المعدنية.

وتابع: كانت كتاباته دعماً ونوراً لجهود زيادة الإنتاج من الثروات الطبيعية ، وكذلك تبنيه العديد من الموضوعات والقضايا الوطنية ذات النفع العام للناس والوطن ، سواء وهو محرر للشئون البترولية أو رئيساً لقسم الاقتصاد بجريدة الأهرام الغراء أو كاتباً صحفياً به على مدار كتابته فى أحد أشهر الأعمدة الصحفية اليومية (مجرد رأى) .



رحم الله الكاتب الكبير وأسكنه فسيح جناته ، وألهم أهله ومحبيه الصبر.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.