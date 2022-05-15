2700 جنيه.. الانتهاء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في 2022

أكد مجدي البدوي، عضو المجلس الأعلى للأجور، أن الأزمة الحالية ما بين روسيا وأوكرانيا تشعبت وأثرت على العالم أجمع بشكل مخيف، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصططفي مدبولي وضع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم روشتة أو خطة للتعامل مع الأزمة الحالية مع الاستثمار في ظل الأزمة.

وعلق “مجدي البدوي” خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”، على حديث رئيس الوزراء اليوم، قائلا:" الدكتور مصطفى مدبولي شخص الأزمة الحالية بشكل جيد، حيث أكد أن الأزمة الاقتصادية الحالية هي الأسوأ منذ عشرينيات القرن الماضي.

واسترسل: الخطة الحكومية التي تحدث عنها مدبولي اليوم بمثابة خطة متكاملة لتشجيع القطاع الخاص، متابعا: الخطة وفرت للقطاع الخاص امتيازات عديدة للعمل في كثير من القطاعات.

وأوضح أن الخطة تتيح للقطاع الخاص العمل والاستثمار تحت حماية الدولة، بالإضافة إلى توفير تيسيرات وامتيازات عديدة، مشددا على أن ما تقوم به الدولة الآن بمثابة خطة لإنقاذ الاستثمار المصري.

ولفت إلى أن ملف الحد الأدنى للأجور كان بمثابة ملف شائك خاصة في القطاع الخاص، متابعا: أنه تم تطبيق الحد الأدنى للأجور داخل 90% من شركات القطاع الخاص.

وأكمل: نسعى إلى وضع خطة لتطبيق الحد الآدني للعاملين بالقطاع الخاص بإجمالي 2700 جنيه، وذلك خلال الربع الآخير من العام الحالي.

