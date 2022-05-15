عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كبير الأثريين يعلق على ترند نوم أبو الهول

صدى البلد

علق مجدي شاكر، كبير الأثريين على واقعة "نوم أبو الهول"، قائلا:" أبو الهول رمز من رموز الحضارة المصرية ونفخر ونعتز به كثيرا"، متابعا:" شائعة نوم أبو الهول تسببت في نشر الخوف في نفوس البعض".

 

وأضاف "مجدي شاكر" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن الصور التي تم تناولها بالأمس تأثرت بالمناخ المتغير، كما أنها التقطت من زوايا غير صحيحة تسبب في نشر الخوف والقلق، متابعا:" أبو الهول لم ينام أو يتكلم مثلما يقال".

 

واسترسل:" الأقايول المنتشرة يمكن استغلالها في جذب وترويج السياحة"، وناشد المواطنين بزيارة أبو الهول والتأكد من سلامته والاستمتاع بحضارتنا.

كبير الأثريين ابو الهول الحضارة المصرية السياحة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فبركة أم لعنة قادمة.. القصة الكاملة لـ غفوة أبو الهول

بعد هدية السيتي .. سيناريوهان لـ تتويج صلاح مع ليفربول بالدوري الإنجليزي

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

8 قرارات لمجلس إدارة الأهلي حول أزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

أبو الهول ..هل أغمض الحارس الأمين عينيه حقا؟ القصة الكاملة "فيديوجراف"

المنافسة تشتعل.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي

نحلة تقتل شابا بالغربية.. فيها سم قاتل وتهاجم الإنسان في 3 حالات

قرار جمهوري بنقل رئيس بمحكمة استئناف طنطا إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين

ترشيحاتنا

تركيا تنفصل عن بقية أعضاء الناتو لمعارضة عضوية فنلندا والسويد

لبنان.. وزير الداخلية: نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات النيابية 41%

المتحدث العسكري: القوات المسلحة تعمل بخطة متكاملة للقضاء على جذور الإرهاب.. والمواجهة تتم أمنيًّا وتنمويًّا

المحترفون.. كوكا يسجل أمام كهربا.. وتريزيجيه يشارك في تعادل باشاكشهير بالدوري التركي

مستشار وزير التموين: مد فترة تسجيل أرقام الهواتف وربطها بالبطاقات حتى نهاية يونيو .. فيديو

ريال مدريد يتعادل 1-1 مع قادش بالدوري الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل خلطة الأرز .. طريقة عمل دجاج محشي بالمكرونة

الاستعدادات النهائية لاستقبال ضيوف مهرجان كان قبل يومين من حفل الافتتاح.. صور

بحمامات سباحة وملاعب.. مدينة كاملة تحت الأرض للاحتماء من النووي في فنلندا|فيديو

شهود عيان يروون لحظات رعب عاشها الأمريكيون في المجمع التجاري.. متطرف يقتل بدمٍ بارد 10 أشخاص بدوافع عرقية عنصرية.. واشنطن لم تتخلص من أمراضها القديمة والحادث خير دليل

فيديو

مصر في المسار الصحيح.. الحكومة تعلن خطة التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية

طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين وسبب إضافة رقم الهاتف.. الوزارة تمد فترة التسجيل .. فيديوجراف

ينتمي لـ الجماعة الإسلامية .. تطورات جديدة في قضية قتل كاهن الاسكندرية

أزمة سد النهضة وحقيقة نقص مخزون القمح.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ