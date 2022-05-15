كبير الأثريين يعلق على ترند نوم أبو الهول

علق مجدي شاكر، كبير الأثريين على واقعة "نوم أبو الهول"، قائلا:" أبو الهول رمز من رموز الحضارة المصرية ونفخر ونعتز به كثيرا"، متابعا:" شائعة نوم أبو الهول تسببت في نشر الخوف في نفوس البعض".

وأضاف "مجدي شاكر" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن الصور التي تم تناولها بالأمس تأثرت بالمناخ المتغير، كما أنها التقطت من زوايا غير صحيحة تسبب في نشر الخوف والقلق، متابعا:" أبو الهول لم ينام أو يتكلم مثلما يقال".

واسترسل:" الأقايول المنتشرة يمكن استغلالها في جذب وترويج السياحة"، وناشد المواطنين بزيارة أبو الهول والتأكد من سلامته والاستمتاع بحضارتنا.