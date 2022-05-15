أحمد موسى يشيد بالاستقبال الحافل للمفتي أثناء زيارته لبريطانيا

قال الاعلامي أحمد موسي ، إن زيارة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية للعاصمة البريطانية لندن هى زيارة مهمة جدا والسلطات البريطانية عاملين تشريفة لفضيلة المفتي من أول وصوله الي المطار حتى مقر الإقامة.

وأضاف موسي خلال برنامج " علي مسئوليتي " المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه السيارة مهمه لانه سيلقي عدة محاضرات بدعوة من مجلس العموم البريطاني .

وأوضح موسي انهم يريدون ان يتعرفوا على تفاصيل كثيرة في مواجهة الإرهاب وتفكيك الفكر الإرهابي المتطرف، وكشف انه على طول الطرق هناك حرس شرف وإجراءات أمنية ترافق فضيلة المفتي وهذه الزيارة يتم التحضير لها منذ عام لان قيادات التنظيم الدولي وجماعات الاخوان ببريطانيا وكذالك مكتب التنظيم الدولي ببريطانيا .

وتابع أن الجانب البريطاني يريد أن يستمع من مفتي مصر عملية المواجهه وايه الذي يتم في هذا الأمر وما فعلته مصر ورأي دار الإفتاء.