الشوط الأول لمباراة بيراميدز وفاركو ينتهي بالتعادل السلبي

إنتهت احداث الشوط الأول بين فريقي بيراميدز وفاركو بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الدفاع الجوي بالدوري المصري الممتاز.

واهدر الفريقين العديد من الفرص التي اتيحت لهم في الشوط الأول.

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل مباراة فاركو في الدوري الممتاز.

ويحل فاركو ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي، في الجولة 19 من الدوري.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: عمر جابر - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي

خط الوسط: رمضان صبحي - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - محمود صابر

خط الهجوم: إبراهيم عادل

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - أحمد أيمن منصور - إسلام عيسى - محمد صادق - نبيل دونجا - أحمد فتحي - هشام محمد - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي.