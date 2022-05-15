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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ .. الكشف الطبي على 1546 مواطناً بقافلة حياة كريمة

قافلة طبية
قافلة طبية

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ قافلة طبية بقرية العلامية بمركز بيلا ، لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.


أكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، في بيان لها، أن القافلة ضمت 12 عيادة في 10 تخصصات طبية وهي، الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنساء والجراحة العامة والأسنان والرمد والأنف والأذن، إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وشهدت القافلة إقبالاً كبيراً من أهالي القرية.

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وأوضح الدكتور مجدي شنح، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1546 متردداً وخضوع 90 مريضاً للكشف المبكر عن الضغط والسكر، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية لـ 215 مريضاً وأشعة لـ 69 مريضاً وإعداد تقارير طبية لـ 14 مريضاً.

 

وأشار إلى تحويل 56 مريضاً لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج، كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد انتفع بها 965 مواطناً.

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