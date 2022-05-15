رغم العروض .. عواد يرفض الرحيل من أجل الزمالك

كشف مصدر مقرب من محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قرار اللاعب برفض فكرة الرحيل عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري.



يأتي هذا في ظل عدم مشاركة الحارس في المباريات بصورة أساسية خاصة مع اعتماد الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على محمد أبو جبل في حراسة المرمى بصورة أساسية .



‏وأكد المصدر أن محمد عواد تلقى عدة عروض من أندية الدوري الممتاز في الفترة الأخيرة ولكن تمسك الحارس بالاستمرار في صفوف نادي الزمالك.

ويفضل حارس المرمى الاستمرار مع الفريق الأبيض خلال الموسم المقبل بالرغم من العروض المحلية التي تلقاها مؤخرا.