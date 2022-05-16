حبس 3 أشخاص لاتهامهم بخطف واحتجاز مواطن داخل مخزن بمدينة نصر

أمرت النيابة العامة بحبس 3 أشخاص لاتهامهم بخطف وإحتجاز مواطن داخل مخزن بمدينة نصر بسبب خلافات سابقة ، تمت عملية الضبط باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

البداية عندما تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث يفيد ورود بلاغ من سيدة مقيمة دائرة القسم قررت بتلقيها اتصالاً هاتفياً من زوجها "له معلومات جنائية" أبلغها خلاله بأنه محتجز داخل مخزن ملحق لأحد الكافيهات كائن بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" وجميعهم عاملين بالكافية ، وبسؤالهم نفوا علمهم بمضمون البلاغ.

وبالتفتيش عُثر على حقيبة بداخلها مفتاح سيارة – بعض الأوراق – فيزا بنكية "خاصة بالمبلغة" – هاتف محمول .

بإستكمال الفحص تبين صدور أصوات استغاثة من داخل مخزن ملحق للكافية وبفتح المخزن عُثر على المُبلغ بغيابه.

وبسؤاله قرر أنه حضر للكافية بناء على اتصال من مالكه "هارب" بقصد التوصل لإنهاء بعض الخلافات المالية بينهما إلا أنه فور وصوله فوجىء بقيامه والعاملين المذكورين بالتعدى عليه بالضرب "دون إصابات" واحتجازه داخل المخزن ، واتهمهم مع الهارب بخطفه واحتجازه .

تم بارشادهم ضبط السيارة الخاصة بالمجنى عليه ، ووجه اللواء طارق قنديل حكمدار القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.