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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تربوي:يجب أن نفرق بين امتحانات نهاية مرحلة دراسية وأخرى استعدادا للجامعة

امتحانات صورة أرشيفية
امتحانات صورة أرشيفية

 قال الدكتور أحمد الجيوشي الخبير التربوي نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني السابق، إن ورقة الامتحان لابد أن يتوافر بها عدد من المعايير وأن هناك فرقا كبيرا بين أن نمتحن طلاب الثانوية العامة امتحان نهاية مرحلة "امتحان تحصيلي لما حصلوه من تعلم خلال المرحلة الثانوية وبين أن نمتحنهم امتحانات "استعداد" للقبول والانتقال للجامعة.

وصرح الجيوشى بأن النوع الاول يقيس ما سبق من تعلم خلال المرحلة الثانوية بأكملها و ما تم اكتسابه من مخرجات تعلم منصوص عليها سلفا في مناهج الثانوي العام و هو ما تمنح على اساسه شهادة اتمام الثانوية العامة كمسوغ يمكن ان يعمل بمقتضاه صاحبه في سوق العمل.

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أما النوع الثاني فهو لا يقيس ما سبق من تعلم في المرحلة الثانوية بقدر ما يقيس مدى استعداد الطالب للالتحاق بنوع معين من التعليم الجامعي بل و يعطي مؤشرات للتنبؤ بمدى فرص النجاح في دراسته المستقبلية ، كما نقيس مدى استعداد الطلاب للالتحاق بالطب او الهندسة او الحقوق او غيرها، وبالتالي بناء علي هذا النوع الثاني من التقويم نوزع الطلاب حسب ميولهم وقدراتهم ودرجاتهم التي حصلوها .

ولفت نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني السابق، إلى أن النوع الاول يرتبط ارتباطا وثيقا بما درسه الطلاب في المرحلة الثانوية و مناهجها ولا يجب ان يخرج عنه، والنوع الثاني يقيس قدرات الطلاب الذهنية والمتطلبات المختلفة للالتحاق بنوع معين او تخصص معين في التعليم العالي وهي قد لا ترتبط مباشرة بما درسه الطلاب من مناهج في المرحلة الثانوية. 

وأشار فى النهاية قائلا: نحن الان فى مصر بتنا نخلط المصطلحات و المعايير التربوية و التعليمية بشكل غير مسبوق .

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