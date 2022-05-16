اليوم.. طلاب المعاهد الأزهرية يؤدون امتحانات القرآن والصرف والمواطنة

يواصل اليوم الإثنين ، طلاب صفوف النقل بالمعاهد الأزهرية، على مستوى الجمهورية، أداء امتحانات نهاية العام 2021-2022.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، القسم العلمي ، الامتحان ، في مادة القرآن الكريم، ومادة الصرف، كما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي القسم الأدبي، الامتحان في مادة القرآن الكريم، ومادة الصرف.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، القسم العلمي، الامتحان في مادة الصرف ، ومادة المواطنة، ومادة الإنشاء، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي، الامتحان في مادة الصرف ، ومادة المواطنة ، ومادة الإنشاء.



يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي القسم العلمي بمرحلة البعوث الإسلامية ، الامتحان اليوم الاثنين ، في مادة مهارات اللغة العربية ، ومادة الثقافة الإسلامية.

كما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، بمرحلة البعوث الإسلامية ، الامتحان في مادة القرآن الكريم، ومادة المنطق، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي بمرحلة البعوث الإسلامية، الامتحان في مادة القرآن الكريم ، ومادة المنطق.



ويؤدي طلاب الصف الأول بمرحلة التجويد، بمعاهد القراءات، الامتحان في مادة القرآن الكريم ، ويؤدي طلاب الصف الثاني بمرحلة التخصص بمعاهد القراءات، الامتحان في مادة القرآن الكريم.

ويؤدي طلاب الصف الأول بمرحلة التخصص بمعاهد القراءات، الامتحان في مادة القرآن الكريم، ويؤدي طلاب الصف الأول بمرحلة العالية بمعاهد القراءات، الامتحان في مادة القرآن الكريم.

ويؤدي طلاب الصف الثاني ، بمرحلة العالية بمعاهد القراءات، الامتحان في مادة القرآن الكريم، ومادة رسم القرآن الكريم.