محمد صبحي: الإسماعيلي يدفع ثمن عشوائية الإدارة منذ بداية الموسم

قال محمد صبحي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي سابقًا، إن الإسماعيلي يدفع ثمن عشوائية الإدارة داخل النادي منذ بداية الموسم.

وأكد محمد صبحي خلال استضافته في برنامج "الريمونتادا" على قناة "المحور: "قرار تعيين الأرجنتيني خوان براون لتولي قيادة الإسماعيلي في وقت سابق كان قرارا خاطئا لأنه بعيد عن الدوري المصري بالإضافة إلى سيرته الذاتية المتواضعة مقارنة بالنادي".

وتابع: "عماد سليمان وعلي أبو جريشة أخطآ في إدارة ملف الكرة بالإسماعيلي وتعاقدا مع عدد كبير من اللاعبين أصحاب مستوى أقل من احتياج الفريق".

وعن تعاقدات الفريق الأخيرة مع لاعبين من أمريكا الجنوبية، علق صبحي: "النادي لن يشارك في كوبا أمريكا".

وأتم: "إدارة الكرة فشلت في ملف تجديد تعاقد إيهاب جلال وتجديد تعاقد بعض اللاعبين المميزين في الفريق مثل شكري نجيب".