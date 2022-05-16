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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 210 ألف طن قمح لشون وصوامع المنيا

توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنيا إن توريد القمح داخل المحافظة بدأ منذ نحو أكثر من شهر، وحتى صباح اليوم الاثنين وصل إجمالي التوريد إلى 210 ألف طن.

وأضاف أن النسبة المستهدفة من توريد القمح هي 450 ألف طن، مشيرًا إلى أنه ما زال هناك الوقت الكافي من أجل الوصول إلى هذه النسبة، حيث أن موسم توريد القمح يمتد إلى يوم 30 من شهر أغسطس 2022، متابعًا: الخير عالي جدًا، وإن شاء الله هنوصل للمستهدف بتاعنا.

وأوضح يوسف، أن قرار حظر انتقال القمح من محافظة إلى أخرى دون وجود تصريح لذلك ساهم بشكل كبير منع تهريب القمح، مشيرًا إلى أنه حتى الآن تم ضبط 6 سيارات بحمولة 90 طن من القمح.

وقال إن  أي سيارة  تخرخ خارج المحافظة بدون تصريح يتم ضبطها ويحرر لها محضر ويتم مصادرة  السيارة وكميات القمح.

وأشار إلى أنه تم مد ساعات العمل داخل صوامع القمح المختلفة في محافظة المنيا، وكذلك باقي محافظات الجمهورية، وذلك من أجل تسهيل العمل على المزارعين.

 

وقدم صدى البلد بثا مباشرا من داخل صومعة مطاحن مصر الوسطي.

إليك البث:

         https://fb.watch/d1TecZK3LQ/          
                                  

القمح المنيا التموين أغسطس البث المباشر محافظة المنيا التجارة الداخلية مطاحن

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