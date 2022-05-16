انتظام الانتخابات في 10 لجان نقابية عمالية بكفر الشيخ .. صور

شهدت انتخابات اللجان النقابية العمالية في محافظة كفر الشيخ، اليوم، انتظاماً تاماً والتي تجري تحت إشراف المستشار السيد العريني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمحاسب علاء ناصف، وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة.

وتتواصل أعمال التصويت والاقتراع في 10 لجان نقابية عمالية بمحافظة كفر الشيخ، تحت إشراف مديرية القوى العاملة، منذ التاسعة صباحاً وتنتهي عملية التصويت في الخامسة مساءً، ليبدأ بعدها عملية فرز الأصوات وتجميع النتائج تمهيداً لإعلانها رسمياً من قبل اللجنة المشرفة على هذه الانتخابات.

وفي سياق متصل، حسمت الانتخابات في 13 لجنة نقابية عمالية بمحافظة كفر الشيخ بالتزكية منها لجان العاملين في الزراعة كاملة.

FB_IMG_1652707815952

FB_IMG_1652707797866

FB_IMG_1652707779409

FB_IMG_1652707786887