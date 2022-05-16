عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتظام الانتخابات في 10 لجان نقابية عمالية بكفر الشيخ .. صور

انتخابات عمالية
انتخابات عمالية

شهدت انتخابات اللجان النقابية العمالية في محافظة كفر الشيخ، اليوم، انتظاماً تاماً والتي تجري تحت إشراف المستشار السيد العريني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمحاسب علاء ناصف، وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة.

وتتواصل أعمال التصويت والاقتراع في 10 لجان نقابية عمالية بمحافظة كفر الشيخ، تحت إشراف مديرية القوى العاملة، منذ التاسعة صباحاً وتنتهي عملية التصويت في الخامسة مساءً، ليبدأ بعدها عملية فرز الأصوات وتجميع النتائج تمهيداً لإعلانها رسمياً من قبل اللجنة المشرفة على هذه الانتخابات.

وفي سياق متصل، حسمت الانتخابات في 13 لجنة نقابية عمالية بمحافظة كفر الشيخ بالتزكية منها لجان العاملين في الزراعة كاملة. 

FB_IMG_1652707815952
FB_IMG_1652707815952
FB_IMG_1652707797866
FB_IMG_1652707797866
FB_IMG_1652707779409
FB_IMG_1652707779409
FB_IMG_1652707786887
FB_IMG_1652707786887
FB_IMG_1652707810693
FB_IMG_1652707810693
الاقتراع محافظة كفر الشيخ وزارة القوى العاملة القوى العاملة الانتخابات مديرية القوى العاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

بسبب الإصابة .. ليفربول يفقد محمد صلاح أمام ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

دعاء خسوف القمر من الكتاب والسنة

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16- 5 -2022

محمد صلاح لم يتدخل.. سفارة إنجلترا: مؤمن زكريا في لندن منذ يناير

موضوعات متعلقة

الأورمان تدعم زواج 24 فتاة يتيمة في كفرالشيخ بـ 180 ألف جنيه

تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية لأداء خدمات الشهر العقاري المستحدثة في كفر الشيخ

تحسين شبكات الكهرباء في قرى كفر الشيخ بتكلفة 672 ألف جنيه

توريد 136 ألف طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ.. صور

ضبط سيارتين محملتين بـ 48 ألف وحدة زريعة أسماك في كفر الشيخ

كفر الشيخ .. الكشف الطبي على 1546 مواطناً بقافلة حياة كريمة

كفر الشيخ .. وقف 3 حالات بناء وتوسعة امتداد شارع صبري القاضي .. صور

أحيلوا للتحقيق.. استبعاد 7 رؤساء لجان ومراقبين في إعدادية كفر الشيخ

ترشيحاتنا

وزيرة التخطيط: 3 مستهدفات رئيسية ضمن خطة التنمية المستدامة 2022-2023

نشرة المنوعات.. رئيس كوريا الشمالية يأمر بتعبئة الجيش.. ورفض الملكة إليزابيث للتنازل عن العرش

أخبار البرلمان|شروط التعاقد بـ التايم شير.. وحالات الحرمان من الميراث وفقا للقانون

بارتفاع 92% في 8 سنوات ..حزمة إنفاق غير مسبوقة على الحماية الاجتماعية

ضائقة مالية كبيرة.. رئيس وزراء سريلانكا يعلن نفاد البترول في البلاد

الأرصاد: طقس غد حار نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 30

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الكنتالوب للحامل في الشهور الأولى والأخيرة

بيبو وبشير.. مباراة الـ 6 - 1 الأكثر قسوة في نفوس الزملكاوية

بمشاركة وزيرة الهجرة .. جامعة بنى سويف تنظم الندوة التثقيفية التاسعة عشر

50 عاما.. أجور أبطال إمبراطورية ميم وانسحاب محمد العربى| نوستالجيا

فيديو

الأرصاد تحذر من انخفاض جديد في درجات الحرارة

وتر مقطوع وجراحة عاجلة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ أنغام |فيديو جراف

مواشي ضحايا مستريحين أسوان تعود إلى أصحابها في إدفو .. فيديوجراف

الاختيار 3.. عبد الفتاح السيسي يوجه تحذيرا لـ خيرت الشاطر ومحمد مرسي

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ