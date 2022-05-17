يعد طبق البابا غنوج من أشهى المقبلات، كما أنه يحتوي على طعام مميز وغني، والعديد من الفوائد الصحية بسبب الباذنجان.

وإليك طريقة تحضير البابا غنوج بالخطوات.

مقادير البابا غنوج

2 حبة كبيرة الحجم باذنجان

1 بصلة صغيرة الحجم مفرومة

2 ملعقة كبيرة طحينة

2 ملعقة كبيرة دبس الرومان

3 فص ثوم مهروس

1 ليمونة كبيرة الحجم معصورة

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

1 حبة فلفل أخضر حلو مفروم

ربع كوب كبير زيت زيتون

1 حبة طماطم متوسطة الحجم مفرومة

1 ملعقة صغيرة ملح

4 ملعقة كبيرة نعناع مفروم

1 ملعقة صغيرة كمون

طريقة تحضير البابا غنوج

نحضر الباذنجان ونقوم بغسلها بالماء ثم تجفيفها جيدًا، ثم ندخلها الفرن للشوي لمدة 10 دقائق حتى تنضج من الداخل وتحترق القشرة من الخارج

ثم أنزعي القشرة المحترقة ثم ننقله إلى مصفاه ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يتصفى تمامًا

ضعي الباذنجان المشوي في وعاء ونضع معه الكمون ، و النعناع المفروم ،و الملح ، و حبة الطماطم المفرومة والفلفل الأخضر الحلو المفروم والبقدونس المفروم ،و ليمونة معصورة ،و الطحينة ، و بصلة مفرومة ، ثم نهرس جميع المكونات معًا باستخدام شوكة حتى تختلط المكونات معًا ونحصل على قوام البابا غنوج المناسب

نضع البابا غنوج في وعاء للتقديم و نقوم برش الوجه بزيت الزيتون ،ودبس الرمان