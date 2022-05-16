مفيدة ولذيذة.. طريقة تحضير شوربة اللوز بالخطوات

تعد الشوربة من الأطباق الرئيسية التي يحرص العديد من الأشخاص على تناولها، كما تعد شوربة اللوز من الوصفات المميزة والغنية بالعديد من الفوائد.

وإليك طريقة تحضير شوربة اللوز بالخطوات.

مقادير شوربة اللوز:

3 ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة سمن

1 لتر مرق الدجاج

1 رشة ملح

1 كوب لبن كامل الدسم

1 رشة فلفل أسود مطحون

1 كوب لوز مقشر ومقسم لأنصاف

1 رشة جوزة الطيب

خطوات تحضير شوربة اللوز:

ضعي السمن على النار، وضيفي الدقيق ونقلب حتى يصفر لونة

ثم ضيفي اللبن مع التقليب المستمر حتى يسمك القوام

ثم بالتدريج ضيفي المرق مع التقليب المستمر على نار هادئة حتى الغليان

ثم تبليه بالملح والفلفل وجوزة الطيب ونضيف اللوز ونقلب لمدة دقيقة

وتقدم الشوربة فى أطباق التقديم وتزين باللوز.