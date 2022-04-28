يفضل العديد من الأشخاص تناول أنواع الشوربة المختلفة على الإفطار، وتعد شوربة الكريمة والذرة من الوجبات المشبعة التي تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي تفيد الجسم.

وإليك طريقة تحضير شوربة الكريمة والذرة بالخطوات



مقادير شوربة الكريمة والذرة

• زبدة

• بصل مبشور

• بشاميل

• 1 لتر مرق دجاج

• ذرة

مسلوقة

• بهارات

• زنجبيل بودرة

• للتقديم

• خبز محمص

طريقة تحضير شوربة الكريمة والذرة

1- قومي بتشويح الذرة في الزبدة على النار

2- ثم ضعي البصل المفروم والتوابل

3- وضيفي الكريمة والبشاميل والمرقة ويقلب كل الخليط

4- قومي بضرب الخليط بالمضرب الكهربائي

5- تغرف وتقدم شوربة الكريمة والذرة مع الخبز