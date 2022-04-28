عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير شوربة الكريمة والذرة بالخطوات

شوربة
شوربة

يفضل العديد من الأشخاص تناول أنواع الشوربة المختلفة على الإفطار، وتعد شوربة الكريمة والذرة من الوجبات المشبعة التي تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي تفيد الجسم.

 

txt

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل دجاج بالمشروم والجبنة

txt

سحورك عندنا.. طريقة عمل طاسة بيض بالبصل المكرمل

 

وإليك طريقة تحضير شوربة الكريمة والذرة بالخطوات 

مقادير شوربة الكريمة والذرة

• زبدة 

• بصل مبشور 

• بشاميل 

• 1 لتر مرق دجاج 

• ذرة 

 مسلوقة

• بهارات 

• زنجبيل بودرة 

• للتقديم

• خبز محمص 

طريقة تحضير شوربة الكريمة والذرة

1- قومي بتشويح الذرة في الزبدة على النار

2- ثم ضعي البصل المفروم والتوابل

3- وضيفي الكريمة والبشاميل والمرقة ويقلب كل الخليط

4- قومي بضرب الخليط بالمضرب الكهربائي

5- تغرف وتقدم  شوربة الكريمة والذرة مع الخبز

الكريمة والذرة شوربة الكريمة والذرة مقادير شوربة الكريمة والذرة طريقة تحضير شوربة الكريمة والذرة Food

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات تفتح لك الخير.. وأفضل 210 أدعية رددها الآن

دعاء ليلة القدر 27 رمضان.. 7 كلمات أوصى بها النبي رددها الآن

دعاء ليلة القدر 2022 .. مكتوب قصير

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها في ليلة 25

حبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

ماذا يحدث ليلة القدر ؟.. 10 أمور بين السماء والأرض فيها البشارة

ترشيحاتنا

10 مستندات مطلوبة للإخطار بتأسيس جمعية أهلية.. تعرف عليها

دعاء تيسير العمل والتوفيق .. أدعية وأذكار مجربة رددها بعد الفجر

أسعار الذهب اليوم الخميس 28-4-2022

البيت الأبيض: روسيا تستخدم الطاقة كسلاح

بحلول عام ٢٠٥٠.. الأعاصير المدمرة تتضاعف في جميع مناطق العالم

بيان شديد اللهجة من الاتحاد الجزائري بشأن لجوء الكاميرون للجنة الأخلاقيات بالفيفا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط هواتف آيفون وعملات أثرية مهربة مع راكبين في مطار برج العرب.. صور

محافظ الإسكندرية: إحكام الرقابة على طول الكورنيش استعدادا لـ عيد الفطر

جلسة تصوير خاصة للنجمة لوسي في صدى البلد على هامش ندوة مسلسل"انحراف"|شاهد

كريم قاسم: تعجبت من رد فعل الجمهور على زواجي من عبير صبري بـ"يوتيرن".. واستقبلت النقد بترحاب |حوار

فيديو

المخرج رؤوف عبد العزيز: "روجينا تاريخ كبير ولسه عندها أكتر".. فيديو

مصرع شخصين.. تفاصيل انقلاب حافلة بالقرب من شرم الشيخ |فيديوجراف

لم يعرف سببه.. لا إصابة بالالتهاب الكبدي الغامض بين أطفال مصر

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا.. تفاصيل حالة الطقس في آخر رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ