سحورك عندنا.. طريقة عمل طاسة بيض بالبصل المكرمل

تحتار الكثير من السيدات وربات المنزل في اختيار أطباق السحور المتنوعة التي يمكن أن تقدمها لأفراد أسرتها، فيحرص دائما العديد من الأشخاص على تقديم الوجبات الأطباق السهلة والشهية التي لا تشعرهم بالعطش خلال الصيام.

فنقدم لكم من خلال هذا التقرير بعض الأطباق السهلة واللذيذة لوجبة السحور من الشيف سارة عبد سلام وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك.

طاسة بيض بالبصل المكرمل

مقادير طاسة بيض بالبصل المكرمل



١٠ بيض

٤ بصل جوليان

سكر ابيض

٢ ورق لورا

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل اسود

زبدة



طريقة تحضير طاسة بيض بالبصل المكرمل



فى طاسة على النار نضع زبدة وتترك تسخن ثم نضيف البصل و السكر ويقلب حتى يكرمل ونضيف اللورا مع رشة ملح وفلفل اسود وجوزة الطيب ويقلب حتى يكرمل يمكن اضافة قليل من الماء الساخن ويقلب ثم يكسر البيض مع البصل ويقلب مع البصل ويرش بالفلفل الاسود ويقدم بالهنا والشفا.