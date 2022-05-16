جديدة ومميزة.. طريقة تحضير بيتزا الباذنجان والثوم

يفضل العديد من الشخاص تناول البيتزا بمذاق مختلف وشهي، وتعد بيتزا الباذنجان والثوم ، بيتزا صحية وخفيفة على المعدة وتحتوي على نسبة عالية من الحديد الموجود في الباذنجان.

مقادير بيتزا الباذنجان والثوم

1 عجينة بيتزا

8 شرائح باذنجان

1 كوب جبن موزاريلا مبشور

1/4 كوب كبير صلصة بيتزا

1/4 كوب كبير دقيق

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة ريحان مفروم

ملح

فلفل أسود مطحون

خطوات تحضير بيتزا الباذنجان والثوم

ضعي شرائح الباذنجان في مصفاه ثم نرش القليل من الملح عليها و نضعها جانبا لمدة 30 دقيقة، ثم أغسليها وصفيها جيدا.

أخلطي الدقيق الملح و الفلفل الأسود ثم توضح شرائح الباذنجان به حتى تغطى بالكامل، ثم حمري شرائح الباذنجان.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

أفردي عجينة البيتزا في صينية فرن ثم توضع عليها صلصة البيتزا.

ضيفي 1/2 كمية الجبن الموزاريلا و الثوم و الريحان على صلصلة البيتزا ثم توضع شرائح الباذنجان.

نضع باقي كمية الجبن الموزاريلا على شرائح الباذنجان ثم توضع الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة.

نقطع بيتزا الباذنجان.