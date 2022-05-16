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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جنوب الوادي ترصد ظاهرة الخسوف الكلي للقمر من مقر الجامعة بقنا.. صور

صدى البلد

رصدت جامعة جنوب الوادى، ظاهرة خسوف القمر الكلى، فى إطار تنظيم فعاليات اليوم الفلكى الثالث، بحضور الدكتور خالد بن الوليد، عميد كلية العلوم بـ قنا ، و أحمد عبده المناوى، باحث بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وأكد الدكتور خالد بن الوليد، عميد كلية العلوم، أن الجامعة تهتم بنشر الثقافة الفلكية بين طلاب وطالبات الجامعة، مضيفاً أنه بعد نجاح اليوم الفلكي الأول والثانى، قامت الجامعة بدعوة المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لرصد ظاهرة خسوف القمر الكلى فى إطار تنظيم فعاليات ثالث يوم فلكى تنظمه الجامعة.

 

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وقالت الدكتورة إيمان فؤاد السيد، مدرس الفيزياء الجوية بكلية العلوم جامعة جنوب الوادى، إن جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته استغرقت مدة قدرها ٥ ساعات و ١٩ دقيقة تقريباً.

 

و أشارت السيد، إلى أن الخسوف بدأ  أولاً بخسوف شبه ظلى عند الساعة الثالثة و32 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة، ثم الخسوف الجزئى عند الساعة الرابعة و27 دقيقة فجراً وعند الساعة الخامسة و 29 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة بدأ الخسوف الكلى، و عند الساعة السادسة و11 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة كانت ذروة الخسوف الكلي. 

 

وتابعت السيد،  انتهى الخسوف الكلي وتحول إلى خسوف جزئى، وانتهى الخسوف الجزئى عند الساعة السابعة و55 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة، أعقبه نهاية الخسوف شبه الظلى عند الساعة الثامنة و50 دقيقة بتوقيت القاهرة.

 

وأوضحت مدرس الفيزياء الجوية بكلية العلوم، بدأت لجنة الرصد بقنا بالتجهيز لرصد ظاهرة الخسوف الجزئي من الساعه الثالثه، إلا أن الضباب الكثيف في اتجاه الرصد منع من استكمال رصد الظاهرة الفلكية الذى استمر معظم فترة الخسوف و لم يشاهد الخسوف إلا لدقائق قليلة.

 

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