عوض تاج الدين: لا توجد علاقة بين التهاب الكبد الغامض ولقاحات كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مجموعة من الدول شهدت تسجيل إصابات بالالتهاب الكبدي الوبائي مجهول المصدر «الغامض»، أبرزها المملكة المتحدة، منوهًا بإصابة 400 طفل بالمرض حتى الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن الإصابات بعضها حالات شديدة، تشهد التهابًا شديدًا وفشلًا كبديًا، لافتًا إلى أن التهاب الكبد الغامض غير مصنف ضمن أنواع الفيروسات الكبدية المرصودة.

وذكر عوض تاج الدين، أن «التهاب الكبد الغامض من الممكن أن يكون فيروسًا جديدًا، أو متحورًا نتيجة أن الفيروسات الأخرى تقل في أوروبا»، نافيًا وجود علاقة بين الالتهاب الكبدي وفيروس كورونا أو تحوراته أو اللقاحات الخاصة به.

وأشار عوض تاج الدين، إلى أن لقاحات كورونا تقلل من إصابات كورونا الشديدة والشديدة جدًا، وتقلل من نسب دخول المستشفيات أو الرعايات المركزة أو الوفاة، مضيفًا أن الالتهاب الكبدي الغامض فيروس جديد يؤدي إلى ارتفاع أنزيمات الكبد.