ماهر فرغلي: فتاوى الإخوان تصدر من أوروبا وتتلقى تمويلا ماليا ضخما.. فيديو

أكد ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الاسلامية، أن تطبيقات الفتوى الاخوانية أحدث الأساليب الخبيثة التي تستخدمها الإخوان، مشيرا إلى أن الإخوان أسسوا منذ عامين المجلس الاوروبي للفتوى الذى أطلق تطبيق "يورو فتوى" والتطبيق تم حظره منذ فترة بسبب فتوي القرضاوي بتحريم إيداع الأموال في البنوك.

وأضاف ماهر فرغلي، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هناك تطبيق أخواني آخر اسمه "الدليل الفقهي للمسلم" ويمتلكون دليلا يتم تحميله بدون انترنت، مؤكدا أن هناك دعما تمويليا ضخما جدا لجعل هذه التطبيقات في صدارة البحث حال البحث.

واستكمل: "الإخوان يطلقون هذه التطبيقات في أوروبا وبها قوانين كثيرة ليبرالية تعطيهم الحرية كما أن الجيل الثالث والرابع من تنظيم الإخوان معاهم الجنسيات الأوروبية"، مفيدا بأن مؤسسة الأزهر ستطلق قريبا تطبيقا خاصا بالفتوى.