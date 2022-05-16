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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الثقافة الأسرية وأثرها على الفرد والمجتمع .. عنوان صالون الأزهر العالمي.. غدا

مركز الأزهر العالمي
مركز الأزهر العالمي

يعقد مركزُ الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية غدًا الثلاثاء الموافق 17/ 5/ 2022م رابع لقاءات صالونه الثقافي والفكري، والذي يعمل علىٰ مناقشة ومعالجة قضايا الأسرة المصرية من خلال برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية تحت عنوان: (الثقافة الأسرية وأثرها علىٰ الفرد والمجتمع "التنشئة المتوازنة").

 

يحاضر في الصالون كلٌّ من:
- الدكتورة خضرة سالم - عضو مجلس الشيوخ. 
- الأستاذ الدكتور مصطفىٰ الباز - عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. 
- الأستاذ الدكتور محمد المهدي - أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر.

ويُفتتح الصالون بكلمة للدكتور أسامة هاشم الحديدي - المدير التنفيذي للمركز، ويقدم للصالون الإعلامي الدكتور أشرف عبد الحليم، ويشارك التلفزيون المصري بالحضور.

كما سيقوم المركز ببث اللقاء مباشرة علىٰ صفحته علىٰ موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ويمكن تحديد أهم القضايا والمحاور التي سيناقشها الصالون في النقاط التالية:

- مفهوم الثقافة الأسرية. 
- علاقة الآباء بالأبناء. 
- دور الأسرة في بناء شخصية الأبناء. 
- التسوية بين الأبناء في المعاملة. 
- دور الأسرة في تفعيل مبدأ المشورة بين الآباء والأبناء.

ويعد هذا اللقاء هو النسخة الرابعة من الصالون، بعد انعقاد النسخة الثالثة منه بجامعة بني سويف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

جدير بالذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية بدأ فعاليات صالونه الثقافي والفكري لمناقشة مشكلات الأسرة المصرية في سبتمبر من العام الماضي، والذي يعتبر معالجة ميدانية وفكرية لما رصده المركز من مشكلات أسرية وظواهر مجتمعية سلبية، وتعزيزا لتعاونه مع كافة المؤسسات والمراكز المتخصصة والهيئات الفاعلة في المجتمع المصري؛ لتحقيق استقرار الأسرة المصرية، بما يسهم في استقرار المجتمع وتقدمه، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030م.

مركز الأزهر العالمي قضايا الأسرة الأسرة المصرية التوعية الأسرية والمجتمعية الثقافة الأسرية

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