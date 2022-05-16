إقبال كبير على منطقة الأهرامات بعد تريند أبو الهول.. فيديو

قال الدكتور فتحي شمس الدين، خبير الإعلام الرقمى، إن شبكات التواصل الاجتماعى أصبحت الآن جزءا أساسيا من حياة المستخدمين وتستخدم فى جوانب سلبية أحيانا.



وأشار شمس الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، إلى أنه خلال سنوات ستختفى شبكات التواصل الاجتماعى وستظهر الميتافيرس والتى ستغير حياة البشر.



وأضاف أن ما تردد عن نوم أبو الهول البعض قال إنه هاشتاج سلبي، ولكنه إذا تم دراسة ذلك سنكتشف أن شبكات التواصل لها قوة كبيرة على الحشد إذا تم استخدامها بالشكل الملائم، ويمكن استخدامها فى الترويج السياحي والترويج للإنجازات وخدمة السياحة بشكل عام.



ولفت إلى أن تريند أبوالهول أعاد مشهد شبكات التواصل الاجتماعى مرة أخرى إلى الساحة، واستخدام هذه الوسيلة لدعم وخدمة السياحة في مصر، فهناك حجم إقبال كبير من الأجانب والعرب والمصريين لرؤية أبوالهول منذ الأمس، معقبا: "إحنا عندنا كنز اسمه الحضارة المصرية، ويجب استغلاله لزيادة الدخل المصري".