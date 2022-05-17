ميدو: الأهلي حول بطولة أفريقيا إلى دورة رمضانية

يرى أحمد حسام ميدو أن الأهلي حول دوري أبطال أفريقيا إلى "دورة رمضانية" في ظل تفوقهم خلال السنوات الأخيرة.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي قلب دوري أبطال أفريقيا إلى دورة رمضانية"



أضاف: " وهذا ليس تقليلا من أحد، ولكن هذا من خلال فوز الأهلي بنصف النهائي بشكل سهل، هذا نابع من النظام ورجولة اللاعبين"



وتابع: "هناك مساهمة إدارية، ولكن هناك جزء من رجولة لاعبي الأهلي وقتالهم في الملعب"



وختم حديثه قائلا: "لابد أن يحاول لاعبو الزمالك الخروج من كل مباراة بالدم، أي القتال من الثانية الأولى حتى الأخيرة"