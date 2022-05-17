مروان سرحان: الفوز بالخماسية نتاج عمل منظومة كاملة بالأهلي

وجه مروان سرحان، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي الشكر إلى جميع اللاعبين ‏والجهاز الفني بعد الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة الفاصلة اليوم، والتتويج بلقب دوري ‏السوبر، كما وجه الشكر إلى جماهير النادي الداعمة للفريق.‏

وقال لاعب سلة الأهلي : «حققنا الفوز ببطولة غالية على الجميع، وأضفنا لقبًا غائبًا عن النادي ‏منذ سنوات بعد مجهود كبير من اللاعبين والجهاز الفني على مدار الموسم».‏

وأشار سرحان إلى أن التتويج بخمس بطولات هذا الموسم لم يأتِ من فراغ، ولكن رسالة تأكيد ‏على أن هناك منظومة عمل متكاملة بداية من مجلس الإدارة الداعم للفريق والجهاز الفني ‏واللاعبين.‏

وشدد مروان سرحان على أن روح الفانلة الحمراء دائمًا ما تكون كلمة السر في الانتصارات ‏والمواجهات الكبرى، وهو ما حدث اليوم أمام فريق الاتحاد السكندري الذي يستحق كل احترام ‏وتقدير.

وتوج «رجال سلة الأهلي» بلقب دوري السوبر للمحترفين، بعد الفوز على فريق الاتحاد ‏السكندري ‏في المباراة الأخيرة من الدور النهائي الذي أقيم بنظام «‏best of 5‎‏».‏

أقيمت المباراة على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى، وشهدت أداءً قويًّا من ‏جانب ‏الفريقين، ونجح الفريق في الظهور بشكل مميز لينهي اللقاء لصالحه ٨٨-٧٥.