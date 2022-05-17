مروان سرحان: الفوز بالخماسية نتاج عمل منظومة كاملة بالأهلي

وجه مروان سرحان، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي الشكر إلى جميع اللاعبين والجهاز الفني بعد الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة الفاصلة اليوم، والتتويج بلقب دوري السوبر، كما وجه الشكر إلى جماهير النادي الداعمة للفريق.
وقال لاعب سلة الأهلي : «حققنا الفوز ببطولة غالية على الجميع، وأضفنا لقبًا غائبًا عن النادي منذ سنوات بعد مجهود كبير من اللاعبين والجهاز الفني على مدار الموسم».
وأشار سرحان إلى أن التتويج بخمس بطولات هذا الموسم لم يأتِ من فراغ، ولكن رسالة تأكيد على أن هناك منظومة عمل متكاملة بداية من مجلس الإدارة الداعم للفريق والجهاز الفني واللاعبين.
وشدد مروان سرحان على أن روح الفانلة الحمراء دائمًا ما تكون كلمة السر في الانتصارات والمواجهات الكبرى، وهو ما حدث اليوم أمام فريق الاتحاد السكندري الذي يستحق كل احترام وتقدير.
وتوج «رجال سلة الأهلي» بلقب دوري السوبر للمحترفين، بعد الفوز على فريق الاتحاد السكندري في المباراة الأخيرة من الدور النهائي الذي أقيم بنظام «best of 5».
أقيمت المباراة على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، ونجح الفريق في الظهور بشكل مميز لينهي اللقاء لصالحه ٨٨-٧٥.