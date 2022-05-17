مدرب غزل المحلة: الفوز على إيسترن كومباني يمنحنا دافعا لاستمرار الانتصارات

أكد مصطفى عبده المدير الفني لفريق الكرة بنادي غزل المحلة، أن الفوز على إيسترن كومباني سيمنح اللاعبين والجهاز الفني دفعة معنوية لمواصلة الانتصارات في المباريات المقبلة.



وتابع مدرب غزل المحلة خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC ، سعيد جدًا بتحقيق الفوز على إيسترن كومباني على أرضنا ووسط جماهيرنا، وأشكر الجماهير لأنها رقم 1 والسبب الرئيسي في دفعنا للأمام.

وأكمل عبده، غزل المحلة لديه حالة من الاستقرار تساعدنا كثيرا على الاستمرار والمواصلة في نجاحنا، تعاقدنا مع لاعبين بمبالغ نتمكن من دفعها من أجل السيطرة على غرفة الملابس، وكذلك منح اللاعبين أجواء مناسبة للتركيز".



واختتم عبده، نركز في الوقت الحالي على مباراتنا المقبلة أمام إنبي، ونأمل في تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل تحسين وضعنا في جدول الدوري.