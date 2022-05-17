ورشة عمل لمشروع رفع كفاءة الطاقة بالجامعات المصرية.. صور

انطلقت يوم الاثنين الموافق ٩ مايو فعاليات ورشة العمل الخاصة بمشروع "رفع كفاءة الطاقة بالجامعات المصرية" بمقر اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة ، وقد بدأت فعاليات ورشة العمل بكلمة الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات والتى رحب خلالها بالسادة الحضور المشاركين فى الورشة ،موجهاً الشكر والتقدير لهم جميعاً، كما قام بتوجيه الشكر للخبراء فى الطاقة والممثلين للجامعات المصرية الأعضاء فى المجلس الأعلى للجامعات.

كذلك قام بالترحيب بالممثلين لبنك التنمية وإعادة الإعمار الألمانى KfW و مدير شركة Gopa Infra Mr. Mathias Lueg و رئيس فريق العمل Mr.Karl Rechthaler ، و الأستاذ الدكتور هانى الغزالى نائب رئيس فريق العمل.

وأكد أن المجلس الأعلى للجامعات هو الداعم بشكل أساسى لهذا المشروع والذى سيعود بالفائدة على الجامعات التى سيتم تنفيذ المشروع بها.

في كلمتها رحبت الدكتورة غادة محمد بسيونى، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، و مدير وحدة إدارة المشروع PIU بالسادة الحضور وقامت بتوجيه الشكر للسيد الدكتور أمين المجلس الأعلى للجامعات للدعم الذى تتلقاه الوحدة من سيادته .

كذلك توجهت بالشكر لممثلى بنك التنمية وإعادة الإعمار الألمانى KfW وأيضا لأعضاء شركة Gopa Infra الشركة الأستشارية التى ستتولى مهام تنفيذ المشروع فى الجامعات المصرية.

وخلال اللقاء ثمن الدكتور محمد لطيف دور الدكتور محمد سامح عمرو أستاذ القانون الدولى و السادة أعضاء اللجنة الفنية لما بذلوه من جهد دونما أى مقابل فى المراجعة الدقيقة لتقييم المناقصة الدولية لاختيار الاستشارى .

كما قام بتكريمهم واهدائهم شهادات التقدير والدروع لهم من قبل المجلس الأعلى للجامعات وهم :

- الدكتور/ سالم محمود سالم الخضرى أستاذ هندسة القوى – كلية هندسة – جامعة عين شمس وحالياً عميد كلية الهندسة جامعة النهضة.

- الدكتور/ محمد مؤمن جمال الدين عفيفى محمد أستاذ التصميم المعمارى – كلية الهندسة – جامعة القاهرة.

- الدكتور/ ياسر منصور أستاذ التصميم المعمارى- كلية الهندسة – جامعة عين شمس

جدير بالذكر أن ورشة العمل قد شهدت مراسم التوقيع على العقد المبرم بين المجلس الأعلى للجامعات والشركة الإستشارية المنفذة للمشروع.