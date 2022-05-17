غدًا.. ألسن عين شمس تنظم ندوة بعنوان الأنشطة الطلابية والتوعية بأهميتها

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة بعنوان "الأنشطة الطلابية والتوعية بأهميتها"، بالتعاون مع قسم اللغات الشرقية الإسلامية.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، وإشراف الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور .ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.

وتقام الندوة يوم الأربعاء الموافق 18 مايو فى تمام الساعة العاشرة صباحا، في قاعة الترجمة الفورية بالكلية، ويشارك فيها مدير إدارة رعاية الشباب ومسئولى اللجان المختلفة، والمرشد الطلابى بالقسم.

واطلقت فعاليات أسبوع اليونسكو الصوتي الأول بمصر تحت عنوان (الارث الصوتي للمدن) والذي استضافته كلية الهندسة - جامعة عين شمس برئاسة الأستاذ الدكتور عمر الحسيني - عميد كلية الهندسة، في الفترة من 14- 17 مايو الجاري، بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، السيد مارك باريتي، معالي السفير الفرنسي بالقاهرة،الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة ووكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. ، كريستيان هوغونيه - مؤسس جمعية ويك أوف ساوند - اليونسكو في باريس ، الدكتورة سيسيل رينيو أستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للعمارة في ليون، جيل باتيه - أستاذ المدرسة الوطنية العليا للعمارة في فرساي. كما شارك في الحضور الدكتور بول هكتور مستشار الاتصالات والمعلومات ممثلا عن اليونسكو. نادين دولتريه مديرة المركز الثقافي الفرنسي. وكذلك كل من الدكتور عمرو شعث وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث،الدكتور احمد منيب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقد نظمت لجنة الأسبوع الصوتي بكلية الهندسة جامعة عين شمس هذا الأسبوع تحت قيادة الأستاذ الدكتور عمر الحسيني عميد الكلية وأعضاؤها ا. د مصطفى رفعت مدير مكتب التعاون الدولي ووكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، ا. د تامر النادي أستاذ هندسة التصميم والإنتاج بالكلية، د. نهي جمال منسق الاسبوع الصوتي ومنسق الوافدين والتبادل العلمي بإدارة التعاون الدولي بكلية الهندسة بالتعاون مع السفارة الفرنسية تحت اشراف د. ريم عبد الرحماني مستشارة التعاون العلمي الجامعي بالسفارة الفرنسية وايناس غزالي مساعد في ذات القطاع.

أعرب السيد مارك باريتي، السفير الفرنسي بالقاهرة عن سعادته بالتعاون القائم بين السفارة الفرنسية بالقاهرة وجامعة عين شمس برئاسة ا. د محمود المتيني، وكذلك الإعداد لهذا الحدث الهام الذي يبرز التعاون والشراكة بين مصر وفرنسا عبر اليونسكو، مشيرا ان الصوت هو تراث كبير ينقل الحياة عبر العصور ويساعد في تشكيل العلاقات بين الافراد.

مستشهدا بما اشار اليه الفيلسوف ارسطو عن ان الشغل الاول للإنسان هو البحث عن المعرفة، لذلك اهتم بالصوت والهواء لأنه ينقل الصوت، لافتا ان العديد من الفلاسفة والعلماء حرصوا بالمجيء الي مصر؛ فمصر دولة علوم منذ قديم الازل ويظهر ذلك جليا عندما نسمع في استهلال الافتتاح مقطوعة صوتية من ترنيمة إيزيس - موكب المومياوات وما احدثه من ضجة إعلامية ايجابية في العالم اجمع. واضاف ان الصوت والموسيقي له تأِثير على نفسية وسلوك الإنسان فهو عنصر لابد من السيطرة عليه حتي لا نعيش في ضوضاء.