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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب حقوق عين شمس.. فيديو توضيحي لطريقة الإجابة بنظام bubble sheet

طلاب جامعات
طلاب جامعات

نشرت كلية الحقوق جامعة عين شمس فيديو توضيحي لطريقة الاجابة بنظام bubble sheet الخاص بمادة economics لطلاب الفرقة الأولي الشعبتين الفرنسية والانجليزية ويمكن للطلاب مشاهدة الفيديو من خلال هذا اللينك اضغط هنا


واعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 .

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كونفشيوس عين شمس يحصد المركز الأول فى مسابقة جسر اللغة الصينية

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تباين آراء طلاب الصف الثاني الثانوي حول عقد الامتحانات إلكترونيا وورقيا

وأوضحت ادارة كلية الحقوق جامعة عين شمس، ملاحظات هامة لتطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء الامتحانات وهي كالآتي:

ممنوع اصطحاب التلفيون المحمول او اي متعلقات مرتبطة بمادة الامتحانات داخل اللجان وفي حالة مخالفة ذلك يتم احالة الطالب الي الشئون القانونية.
 

التاكد من كتابة نموذج الاختبار ورقم الحلوس علي ورقة الاجابة وكذلك ورقة الاسئلة هي مسئولية الطالب شخصيا.


ضرورة الالتزام بارتداذ الكمامة الواقية.


عدم تبادل الأدوات الكتابية بين الطلاب.

وأعلنت إدارة كلية الحقوق جامعة عين شمس عددا من التعليمات الهامة للطلاب استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية، حيث أكدت الكلية أنه لن يسمح للطالب بدخول الامتحانات بدون إحضار شهادة التطعيم وإثبات الشخصية وارتداء الكمامة.

وأشارت ادارة الكلية، إلى أنه لن يسمح بدخول اللجنة بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد لموعد الامتحان، فضلا عن منع التدخين داخل اللجان نهائيا، وحظر دخول اللجنة بالموبايل أو أى أجهزة اتصال وأن من يخالف ذلك يعد قرينة على الغش والاخلال بنظام الامتحانات، فضلا عن منع دخول أى كتب أو مذكرات أو أوراق ذات صلة بالامتحان.

والجدير بالذكر اختتمت فعاليات الدورة الحادية والعشرين من المسابقة الدولية " جسر اللغة الصينية " والتي نظمتها هذا العام جامعة عين شمس بمشاركة أقسام اللغة الصينية بمختلف الجامعات والمعاهد المصرية.

وأقيمت المسابقة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و السيد وانغ شانغ قانغ الوزير المفوض التعليمي بسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة ، الدكتورة إسراء عبد السيد مدير معهد كونفشيوس بالجامعة والمشرف العام على المسابقة و لفيف من أساتذة اللغة الصينية بالجامعات والمعاهد المصرية.

وأكد الدكتور أيمن صالح، خلال كلمته أن الصين دولة ذات حضارة عريقة، مشيرا إلى أن المسابقة تعد بالفعل جسر اللغة والثقافة الصينية ، لافتاً إلى أن مصر حاضنة لكل الثقافات وهو ما يعكس عظمة الحضارة المصرية التى تستوعب وتتألف مع كافة الحضارات .

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن علاقة التعاون بين جامعة عين شمس ودولة الصين الشعبية ممتدة لسنوات، من خلال معهد كونفشيوس ومركز دراسات وأبحاث طريق الحرير والذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط ، إلى جانب العديد من اتفاقيات التعاون بين الجامعة وعددا من الجامعات الصينية.

وأعرب الدكتور أيمن صالح عن تطلعه لمزيد من التعاون مع الجانب الصينى.

كلية الحقوق جامعة عين شمس bubble sheet فيديو توضيحي جامعة عين شمس

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