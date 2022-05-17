مزج بين العلم والفكر.. الفقى: نحتفل بمرور20 عاماً على احياء مكتبة الاسكندرية..فيديو

قال مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن المكتبة صرح ثقافى، ومؤسسة عالمية كبرى على أرض مصر، وهى أحد مؤشرات القوى الناعمة المصرية فى كل الأتجاهات.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع مراسل فضائية "النيل للأخبار"، نحتفل اليوم بمرور 20 عاما على إحياء مكتبة الإسكندرية، وهي صرح ثقافي حافظ للتراث وراعي للإبداع وبيت خبرة لكل ما يتصل بالثقافة.

وأشار مدير مكتبة الإسكندرية، إلى أن شخصية مكتبة الإسكندرية امتزاج بين الفكر والعلم، موضحاً أن بها من العلوم كل ما يتصل بالحياة الحديثة، وفيها من الفكر كل ما يتصل بالإبداع ، كما أننا فخورين بوجود مثل هذه المؤسسة التي لا مثيل لها في العالم في مصر، مؤكدًا أن كثيرا من الأصدقاء المصريين والأجانب الذين يشعروا بقيمة المكتبة يشاركون في الاحتفال.

وتابع مدير مكتبة الإسكندرية: نفخر أن المكتبة تحمل اسم أقدم مكتبة في التاريخ، منوهاً بأنه خلال توليه مهام منصبه الأولوية بالنسبة له الحرص على مستوى المكتبة الدولي متواكبًا مع انتشارها الداخلي.