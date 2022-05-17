صحة الغربية: ضبط وتحريز أدوية في مركز شهير للجلدية والليزر بالمحلة الكبرى

تمكنت حملة مكبرة للعلاج الحر بمديرية الصحة بالغربية، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، ومباحث التموين بالغربية، من ضبط مركز شهير للجلدية والليزر ، يدار بدون ترخيص وضبط كمية كبيرة من الأدوية و مستحضرات التجميل الغير مصرح بتواجدها بالمراكز الطبية ، وكمية كبيرة من مستحضرات التجميل الغير مسجله بوزارة الصحة و محظور تداولها.

يأتي ذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الصحية الغير الحكومية.

أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية قرارا بغلق المركز و فحص وتحريز الأدوية و مستحضرات التجميل من قبل أعضاء اللجنة من التفتيش الصيدلى بهيئة الدواء المصرية و التحفظ عليها من أعضاء اللجنة بمباحث التموين.

أوضح وكيل الوزارة أنه قد تم تشكيل للجنة مكبرة برئاسة الدكتور الهيثم عبد الحافظ مدير إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع العميد وليد العيسوي مدير إدارة مباحث التموين والتجارة الداخلية بالغربية ، والدكتور خالد أصيل من هيئة الدواء المصرية ، والرائد احمد الديب رئيس مباحث التموين فرع المحلة و سمنود .

وقد قامت اللجنة بالتفتيش والمرور على المركز وتحريز المضبوطات وتنفيذ قرار الغلق ، من قبل أعضاء اللجنة منها الدكتور مهاب صلاح مفتش العلاج بالمديرية ، الدكتور إبراهيم عامر مفتش العلاج الحر بإدارة اول المحلة الكبرى ومفتشى هيئة الدواء المصرية فرع الغربية ، الدكتور ياسر القمري والدكتور محمد على.

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