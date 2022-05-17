خالد عمران: تطبيق فتوى برو يهدف للقضاء على التطرف والإرهاب.. فيديو

عقب الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تعليقا على إطلاق مفتي الجمهورية لـ مبادرة "فتوى برو" لخدمة المسلمين في الخارج، قائلا إن المبادرة تنطلق من هامش زيارة المفتي للمملكة المتحدة، ومتاح باللغتين الفرنسية والإنجليزية.

وأوضح خالد عمران، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن التطبيق يهدف إلى الإجابة على الأسئلة التي تهم المسلم الذي يتحدث تلك اللغات، ويهدف للحفاظ على هوية المسلم وكونه مسلما نافعا وسطيا.

وأشار عمران، إلى أنه من أهداف التطبيق إبعاد الدعم الدين المتطرف عن المسلمين في الخارج، موضحا أن كلمة المفتي في المملكة المتحدة حثت على رسالة الإفتاء المصرية الوسطية، وأنها جزءا من الإطار العالمي الخارجي.

وتابع عمران، أن التطبيق يسعى للتواصل مع المسلمين بالخارج، والذي يعد هو أرقى وسائل الحوار، وكذلك القضاء على منابع التطرف خصوصا في بعض المجتمعات المستهدفة من بعض المتطرفين.

وأردف عمران، أن دار الإفتاء المصرية تسعى لتجفيف منابع التطرف من جذورها، وهو أحد أدوار الإفتاء المصرية في مكافحة التشدد الديني.