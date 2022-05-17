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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الانتماء الوطني والشراكة الاجتماعية.. ندوة بثقافة الفيوم

أثناء أنعقاد الندوة
أثناء أنعقاد الندوة الثقافية

 أقام فرع ثقافة الفيوم التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي عددا من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث عقد قسم الثقافة العامة بمكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان "الانتماء الوطني والشراكة المجتمعية" أدارتها مروة محمود. 

بدأت المحاضرة بتعريف المقصود بالمواطنة ومفهوم الولاء للوطن وتوضيح أشكال ومظاهر الانتماء وهو حالة شعور الإنسان أو الشخص بالانضمام إلى مجموعة وهو أيضا عبارة عن علاقة حسية إيجابية بين الفرد مع أشخاص آخرين او مجموعة ما. 

وعلى جانب آخر نفذت مكتبة الطفل مناقشة في كتاب "حكايات من البيئة" للكاتب عبد التواب يوسف أدارتها هناء حسن ودارت أحداث القصة عن بعض الصور المؤذية الموجودة فى الشارع مثل أكوام القمامة والرائحة الكريهة التى تصدر منها وأنها صور مؤذية للبيئة التي نعيش فيها، بينما عقد قسم المواهب ورشة حكى بعنوان "أحذية الأميرات" أدارتها فيرونا عبد الله.

كما عرض قسم السينما بفرع ثقافة الفيوم فيلم "الشنطة" تأليف تامر عبد المنعم وإخراج أحمد البدرى بمكتبة الطفل، فيما نفذ قسم الفنون التشكيلية بمكتبة الفيوم العامة ورشة لتعليم الرسم نفذها المدرب اسلام سيد وتم رسم بعض الرسومات المختلفة مثل الورود والشجر وتعليم اساسيات الرسم للاطفال، فيما قدم قسم المواهب بالتعاون مع مكتبة الفيوم العامة جلسة حوارية مع أطفال المكتبة بعنوان "حيوانات في خدمة الإنسان" من سلسلة الفراشة أدارتها دينا صلاح تحدث خلالها عن أهمية وجود الحيوانات لخدمة الإنسان وأهمية الحفاظ عليها، كما نفذت مكتبة حى جنوب الفرعية ورشة فنية من خامات البيئة للمدربة مها مصطفي وتم عمل مقلمة على شكل دودة وبعض الأعمال المستخدمة في الحياة اليومية.

فيما ناقش نادي أدب بيت ثقافة اطسا المجموعة القصصية بعنوان "هكذا تكلم ابي" للقاص عيد كامل بمركز شباب اطسا بحضور كوكبة من الأدباء والشعراء بإطسا والفيوم، إلى جانب ورشة حكى بعنوان "فضل الله علي الانسان" تأليف محمد لبيب نفذتها نجاة شعبان بحضانة ديزني، كما أقام نادي الطفل معرضا لرسوم الأطفال وتم عرض مجموعة من رسوم الأطفال لبعض معالم مصر السياحية وبعض اللوحات التي تعبر عن انتصارات الجيش المصري في حرب العزة والكرامة.

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الفيوم الإنتماء الشراكة الاجتماعية ثقافة

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