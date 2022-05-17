الشهر العقاري: لن يقبل أي طلب تسجيل إلا بعد استيفاء المستندات..فيديو

رقم تعريفي لكل عقار..

قال جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إنه لن يقبل طلب تسجيل العقارات إلا بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة .

وأضاف جمال ياقوت في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" تم إقرار عدد 8 نماذج لحالات طلبات تسجيل العقارات ونقل الملكية والأوراق المطلوبة في كل حالة، والرسوم المطلوبة ".



وتابع :" تلك النماذج متاحة على موقع مصلحة الشهر العقاري ويمكن لأي مواطن الاطلاع عليها من اجل استيفاء الأوراق المطلوبة لتسجيل العقار ".

واكمل رئيس مصلحة الشهر العقاري :" استخدام نظام السراج كود وهو الرقم التعريفي لكل عقار مثل الرقم القومي ، وهذا الرقم التعريفي يصعب تكراره ".

