فلوران إبينجي مدرب نهضة بركان: تأهلنا للنهائي لأننا نستحق وليس بسبب التحكيم

أكد فلوران إبينجي، المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، إن فريقه تأهل لنهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية، لإنه يستحق ذلك بعد الأداء الذي قدمه الفريق على مدار البطولة.

وقال إبينجي في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "نحن نستحق الوصول لنهائي، وعلى الجميع رؤية مباريات نهضة بركان جيدا، وأن تأهلنا ليس بسبب الحكام كما يقال".

وتابع: "لا أعرف لماذا كل هذة الاعتراضات من المصري وبعده مازيمبي الكونغولي، نحن قدمنا أمامهم مباريات مميزة وكنا الأفضل".

وتأهل فريق نهضة بركان لملاقاة نظيره أورلاندو بايرتس، بعدما نجح في إقصاء نظيره أهلي طرابلس الليبي.

" src=" ">