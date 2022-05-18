لأول مرة.. الكشف عن نقوش وصور على جدران معبد إسنا.. صور وفيديو

تضم محافظة الأقصر بداخلها العديد والعديد من الاكتشافات الأثرية الهامة ومنذ أيام أعلنت وزارة السياحة والآثار عن نجاح البعثة الأثرية المصرية والألمانية المشتركة العاملة بمعبد إسنا ، فى الكشف عن النقوش والصور والألوان الموجودة على أسقف وجدران المعبد لأول مرة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمها وتنظيفها ضمن مشروع ترميم المعبد.

وقدم موقع صدى البلد بثاً مباشرا من داخل معبد اسنا " خنوم " وضح فيه جمال الألوان والرسومات بسطح المعبد وجدرانه عقب الانتهاء من اعمال الترميم به .



يقول اخصائي ترميم الاثار بهاء محمد عبد الدايم ، ان فكرة ترميم المعبد بدأت فى عام 2012 فقبل هذا الوقت كان يوجد بالمعبد تزهر ملحي حيث تم رصده فى السقف والعتب وسقف العتب به العتم الابيض الذى أدى إلى تغيير الدرجات اللونيه وإنعدامها فى بعض الاماكن ، ايضا تم رصد طبقه كثيفه من السناج في سقف العتب والعتب و بلوكات السقف تسببت فى حدوث تغير في لون السطح وأيضا فى الدرجات اللونيه بعضها يصل إلى درجه الحرق وخاصه اللون الازرق هو ناتج عن حرق القطن داخل المعبد فى عصر محمد على باشا بعد استخدامه كمخزن للقطن مضيفا انه رصد ايضا بالمعبد أتربه وأعشاش عنكبوتيه وبقايا أعشاش طينيه اعشاش الدبابير ودم خفاش على العتب .

ويقول " احمد ابراهيم على " اخصائى ترميم اثار بالمشروع ، قبل بدا المشروع تم عمل توثيق للمعبد وتم رصد جميع اعمال التلف الموجودة بالمعبد وتم تحديد طريقة العمل تم البدء اولا بالسطح ثم الاعمدة .

واوضح انه تم ازالة الاتربة والاتساخات وأعشاش العنكبوت بإستخدام الفرش المختلفه ومنفاخ الهواء اليدوى والويشاب كما تم إزاله طبقات من السناج بإستخدام إسفنج إزاله السناج Soot Spong كما تم إزاله بقايا العشاش الطينيه بإستخدام المشارط ايضا تم معالجه الانفصال الطبقى الموجود فى طبقه الحامل.

واشار الى انه تم عمل التنظبف الكيميائى إلزاله السناج وتم تنظيف الالوان وتم عمل مونه ملئ للعراميس بإستخدام مكونات مناسبه للمكونات الاصلية للاثر بعد عمل عده عينات ويتم ملئ العراميس حتى لا تكون العراميس عرضه للحشرات والزواحف .

ويقول " محمد عبد الله توفيق " ان المشروع بدأ منذ اربع مواسم فهو اكبر مشروع ترميم واظهار الوان للمعبد ينفذ ببعثة مصرية بالتعاون مع المركز العلمى للتسجيل الاثري وجامعة توبنجن الألمانية موضحا بان المشروع ضم اكثر من 20 اخصائى وفنى ترميم ، وضم ايضا احمد محمد علي الامام رئيس بعثة ترميم الاثار ، و حسن عبد الله محمد رئيس قسم ترميم آثار اسنا و انتصار ماهر مصطفى مدير ترميم آثار اسنا تحت اشراف احمد حسن امين مدير منطقة آثار اسنا وارمنت

ووكان قد أوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار، أن أعمال الترميم والتنظيف، أسفرت عن ظهور النقوش و الألوان الأصلية والزاهية الموجودة تحت السقف الأوسط فوق مدخل المعبد الموجود على ارتفاع 14 مترًا ، حيث تصور الرسوم 46 نسرًا في صفين و ٢٤ منهم تحمل رأس نسر وتمثل نخبت، إلهة مصر العليا من الكاب ، و 22 الأخرى لها رأس كوبرا وتمثل واجيت، إلهة مصر السفلى، لافتا إلى أنه لم يظهر من قبل أي رسم أو صورة لهذا السقف، في النشر العلمي السابق لعالم المصريات الفرنسي سيرج سونيرون و الذي قام بتسجيل نقوش المعبد ما بين عامي ١٩٦٣ و ١٩٧٥.

وأضاف الدكتور هشام الليثي رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار المصرية ورئيس البعثة الآثرية من الجانب المصري، أن نقوش المعبد الملونة عانت على مر القرون الماضية من تجمع طبقات سميكة من السناج والأتربة والإتساخات، بالإضافة إلى مخلفات الطيور والوطاويط، وعشش العناكب وكذلك تكلسات الأملاح، والتي خلفتها عوامل الزمن منذ ما يقرب من 2000 عام، مما استلزم إعداد مشروع ترميم وتطوير للمعبد للحفاظ عليه وعلى نقوشه الفريدة والمتميزة، وللحفاظ على هذا الأثر الفريد من العصر الروماني، و بتمويل من مركز البحوث الأمريكي في مصر.



ومن جانبه قال أحمد إمام مدير فريق الترميم، أن أثناء تنظيف إفريز الجدار الغربي في محور المعبد، عثر فريق الترميم على نقشًا يونانيًا مرسومًا بالحبر الأحمر كان مغطى تمامًا تحت السناج الأسود، مشيرا إلى أن الدراسات الأولية لهذا النص ترجح أنه يرجع لفترة الإمبراطور دوميتيان (81-96 م)، حيث يسجل النقش اليوم والشهر (Epiphi 5)، والذي يتوافق مع عهد دوميتيان نهاية يونيو أو بداية يوليو ، ومن المرجح أن يكون هذا الوقت الذي تم فيه الانتهاء من بناء معبد إسنا.

IMG-20220517-WA0031

IMG-20220517-WA0032

IMG-20220517-WA0034

IMG-20220517-WA0030

IMG-20220517-WA0019

IMG-20220517-WA0021

IMG-20220517-WA0022

IMG-20220517-WA0023

IMG-20220517-WA0024

IMG-20220517-WA0027

IMG-20220517-WA0026

IMG-20220517-WA0018

IMG-20220517-WA0017

IMG-20220517-WA0020

IMG-20220517-WA0028

IMG-20220517-WA0016