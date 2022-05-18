مرتضى منصور: الزمالك خسران من طلائع الجيش قبل ما يدخل المباراة أصلاً

اللاعبون رفضوا استاد القاهرة

علّق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على هزيمة القلعة البيضاء من طلائع الجيش، ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال مرتضى منصور في تصريحات مع برنامج ملعب البلدوزر على قناة الشمس: "الزمالك خسران من قبل ما يدخل المباراة أصلاً".

وتابع: "لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى أبلغونى شخصيًا برغبتهم فى عدم اللعب باستاد القاهرة".

واختتم: “طلبنا تغيير استاد القاهرة، واستاد الدفاع الجوى وبتروسبورت وافقوا”.

وخسر نادي الزمالك من طلائع الجيش بهدف للاشيء، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الـ 19 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.