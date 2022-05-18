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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

انتشار القمامة والكلاب الضالة على رأس مشاكلهم.. أهالي نجع عبدالرواف بالإسكندرية يستغيثون

قمامة وكلاب ضالة
قمامة وكلاب ضالة

عاني أهالي قرية نجع عبدالرواف حى العامرية ثان محافظة الإسكندرية من انتشار  القمامة والكلاب الضالة.

وأكد محمد يونس، أحد الأهالي عبر الخط الساخن لخدمة تلقي الشكاوي عبر موقع صدي البلد  أن القرية تعاني مشاكل عديدة ليست القمامة والكلاب الضالة ولكن يوجد مدرسة تعمل فترتين وتحتاج إلى صيانة وتطوير ويوجد بها عجز من المدرسين.

وطالب الأهالي من محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف والسيد اللواء حسين ليبب رئيس حى العامرية ثان ونواب البرلمان الاهتمام بمشاكل المنطقة وهي إزالة القمامة والقضاء علي الكلاب الضالة ورصف الشوارع وبناء مدرسة جديدة أخرى .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين تفعيل شكاوي بعة شكاوي المواطنين أخبار محافظة الإسكندرية انتشار القمامة محافظة الاسكندرية الاسكندرية رئيس حي العامرية قرية نجع عبدالرواف

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