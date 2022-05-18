انتشار القمامة والكلاب الضالة على رأس مشاكلهم.. أهالي نجع عبدالرواف بالإسكندرية يستغيثون

عاني أهالي قرية نجع عبدالرواف حى العامرية ثان محافظة الإسكندرية من انتشار القمامة والكلاب الضالة.

وأكد محمد يونس، أحد الأهالي عبر الخط الساخن لخدمة تلقي الشكاوي عبر موقع صدي البلد أن القرية تعاني مشاكل عديدة ليست القمامة والكلاب الضالة ولكن يوجد مدرسة تعمل فترتين وتحتاج إلى صيانة وتطوير ويوجد بها عجز من المدرسين.

وطالب الأهالي من محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف والسيد اللواء حسين ليبب رئيس حى العامرية ثان ونواب البرلمان الاهتمام بمشاكل المنطقة وهي إزالة القمامة والقضاء علي الكلاب الضالة ورصف الشوارع وبناء مدرسة جديدة أخرى .

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